Zinswende : Warum Ratenkredite teurer werden und worauf Kreditinteressenten jetzt achten können

Kredite zu Anschaffung eines Autos sind laut Finanztest bei den Deutschen am beliebtesten. Foto: dpa-tmn/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Am 21. Juli will die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins auf 0,25 Prozentpunkte anheben. Auch private Raten- oder Dispokredite werden zurzeit teurer. Was Finanzexperten jetzt raten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken von Arnd Janssen Redaktionsmitglied Wirtschaftsressort

Gleich zwei Anhebungen des Leitzinses hat die EZB in den kommenden Wochen und Monaten angekündigt. Nicht nur dieser Schritt hat unweigerlich einen Einfluss auf die Zinsen von Krediten, auch doch der Ukrainekrieg und die hohe Inflation lassen die Zinsen allgemein steigen. Die Zeit günstiger Kredite ist vorbei. Die Zinssätze neu abgeschlossener Ratenkredite sind im Bundesdurchschnitt laut Bundesbank von April zu Mai leicht auf 5,77 Prozent gestiegen. Auch Dispozinsen könnten in Folge des höheren Leitzinses von aktuell 9,43 Prozent auf durchschnittlich 11 Prozent steigen, rechnete die Vergleichsplattform Smava kürzlich vor. „Man kann davon ausgehen, dass die Tendenz weiter nach oben geht“, sagt Stefanie Laag von der Verbraucherzentrale NRW.

Eine Abfrage unserer Redaktion von regionalen und bundesweiten Banken zeigt ein fast einheitliches Bild, fast alle Banken kündigen an, die Zinssätze auf Privatkredite zu erhöhen. Während die Sparkasse Mönchengladbach etwa seit 2017 gleichbleibend 4,99 Prozent jährliche Sollzinsen für ein Kredit über 10.000 Euro verlangte, sind es seit Ende Juni 6,99 Prozent. Hintergrund seien die in den letzten Monaten rasant gestiegenen Kapitalmarktzinsen. Bei der Düsseldorfer Stadtsparkasse habe man bisher noch nicht erhöht, wolle aber nicht zuletzt aufgrund der gestiegenen Inflation moderat nachziehen. Die Kollegen der Sparkasse Neuss sprechen von einer Erhöhung des Effektivzinses in den vergangenen neun Monaten von knapp drei auf knapp vier Prozent. Ein Sprecher der Volksbank Rhein-Lippe gibt ebenfalls an, dass ein vergleichbarer Beispielkredit zu Jahresanfang noch rund 1,5 Prozent günstiger ausgefallen wäre. Die ING Deutschland sagt auf Anfrage: „Wir haben seit Frühjahr 2022 stufenweise die Konditionen des Ratenkredits erhöht. Bei der Festlegung des Zinses spielen makroökonomische Entwicklungen sowie preispolitische Entscheidungen eine Rolle.“ Das Wichtigste was Kreditinteressenten wissen müssen und worauf sie jetzt achten sollten, wenn sie für eine größere Anschaffung einen Kredit in Erwägung ziehen.

Online Angebot einholen Natürlich bilden die in der Tabelle aufgeführten Werte nur eine grobe Beispielrechnung, die lediglich ungenau die Eckdaten eines realistischen Kreditangebotes widerspiegeln. Denn viele weitere Faktoren wie Bonität, Einkommen, Immobilienbesitz, Beruf oder Familienstand fließen in die Bewertung mit ein und können die Höhe des Zinssatzes beeinflussen, worauf die Banken hinweisen. Doch sie geben einen Eindruck davon, wie hoch die Zinsen im Durchschnitt derzeit liegen. Wer sich ein unverbindliches Angebot machen will, kann das mit den Kreditrechnern vieler Banken und Vergleichsportalen wie Smava bereits online tun. Dafür muss man nicht zu einer Filiale gehen. Allerdings ist die Angabe vieler persönlicher Daten dafür notwendig. Der Vergleich lohnt sich, die Zinsunterschiede sind groß. Dies kann bei 10.000 Euro Kredit in drei Jahren einige hundert Euro einsparen.

Kreditarten Laut Stiftung Warentest gibt es bonitätsunabhängige Konditionen, die jedem Kunden den gleichen Zins bieten und bonitätsabhängige Zinsen, bei der die Bank die Höhe des Zinssatzes nach der Kreditwürdigkeit des Kunden festlegt. Zur besseren Orientierung geben manche Banken dazu einen Zwei-Drittel-Zins an, ein Durchschnittswert, den zwei Drittel der Kunden für einen Kredit dieser Höhe und Laufzeit bekommen.

Zahlungsfähigkeit Auch jetzt lassen sich günstige Kreditangebote finden. Man sollte aber immer überlegen, ob der Kredit für eine Anschaffung wirklich notwendig ist, rät die Verbraucherzentrale. „Kann ich die Rate dauerhaft bezahlen oder wird es zu eng? Wenn die Abschlagszahlungen für Energie jetzt noch steigen, sollte man schauen, dass es nicht zu teuer wird.“ Wenn Ihnen die Bank oder Sparkasse das Darlehen verweigert, betrachten Sie dies als Warnzeichen, rät die Verbraucherzentrale. Wenn eine Anschaffung nicht unbedingt nötig ist, könnte sich das Abwarten lohnen, eventuell sollte man lieber darauf hin sparen. Manche Kreditangebote bieten aber auch flexible Rückzahlungsraten an.

Raten Bei den Raten sollte man sich nicht überfordern. Auch bei einem günstigen Kredit: „Wenn man sich die Raten nur leisten kann, indem man regelmäßig in den Dispo rutscht, dann kann ein günstiger Kredit teuer werden.“ Dispozinsen sind in der Regel höher als Kreditzinsen. Ein Kreditrechner, wie etwa von finanztip.de, kann Aufschluss darüber geben, welche Kreditsumme man sich leisten kann. Diese erhält man, nachdem man den erwartbaren Sollzins, die gewünschte Laufzeit des Kredits und die gewünschte Monatsrate eingegeben hat. Die Volks- und Raiffeisenbanken bieten einen Rechner an, der wiederum zum gewünschten Kreditbetrag die erwartbare Monatsrate ausrechnet.

Schufa Rechtzeitig die Schufadaten in Erfahrung bringen, rät die Stiftung Warentest. Wenn Auskunfteien falsche oder veraltete Daten über die Kreditwürdigkeit weitergeben, drohen schlechte Kreditkonditionen. Einmal im Jahr kann man kostenlos eine Datenkopie seiner gespeicherten Daten anfordern. Sind Daten falsch hinterlegt, ist eine Beschwerde bei der Schufa möglich.

Zinssätze Aufpassen beim Zinssatz. Ein fester Zinssatz ist zwar höher als ein variabler, aber dafür besteht er während der gesamten Laufzeit. Der variable Zinssatz fängt niedrig an, ist aber Schwankungen ausgesetzt und könnte später für höhere Monatsraten sorgen. „Beim Raten- oder Rahmenkredit mit variablen Zinsen sollte man den Zinssatz dringend im Blick behalten, eventuell die AGBs der Bank lesen und schauen, ob man sogar umsteigen kann“, rät Laag.