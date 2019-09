Schwimmen : Schwimmfest mit Familiencharakter

Auch der Nachwuchs ging beim 19. Internationalen Schwimmfest an den Start und eröffnete die Wettkämpfe. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Schwimmen: Zum 19. Mal fand in Erkelenz das Internationale Schwimmfest statt. Zwei Tage waren die Schwimmer im Erka-Bad aktiv.

Wenn es ans Einschwimmen geht, geht es im wahrsten Sinne des Wortes drunter und drüber. Klar, dass Becken ist begrenzt, da muss man eben kreativ sein, um sich auf die anstehenden Starts vorzubereiten. So auch bei der 19. Auflage des Internationalen Schwimmfestes in Erkelenz. Jeden sich bietenden Raum ausnutzen – das ist offenbar die Devise, so dass die Schwimmerinnen und Schwimmer auch schon mal über- bzw. untereinander schwimmen.

An einer anderen Stelle im Erka-Bad geht es unterdessen um administrative Dinge. Heinz-Jürgen Lemmen, der Vorsitzende der Schwimmabteilung des TV Erkelenz 1860, hat mit seinem Team noch alle Hände voll zu tun, ehe der zweitägige Wettkampf beginnt. Eine kleine Tatsache bereitet ihm etwas Kopfschmerzen: „Dieses Mal ist es ein relativ blöder Termin für unser Schwimmfest. Es ist noch sehr kurz nach den Sommerferien, was bedeutet, dass das Training noch nicht so intensiv ausgefallen ist bei den Vereinen. Darum ist das Teilnehmerfeld in diesem Jahr auch etwas kleiner als sonst.“

INFO 876 Einzelstarts und 54 Staffeln 13 Vereine, darunter vier aus den Niederlanden, hatten insgesamt 230 Schwimmerinnen und Schwimmer zum Internationalen Schwimmfest nach Erkelenz geschickt. 876 Einzelstarts und 54 Staffeln wurden verzeichnet. Gastgeber war die Schwimmabteilung des TV Erkelenz 1860, die mit dem SSC Rurtal Hückelhoven die SG Erkelenz-Hückelhoven bildet. Die Startgemeinschaft schickte 54 Aktive zum Schwimmfest. Das Protokoll ist online abrufbar unter www.tv-erkelenz.de.

Darunter hatte jedoch die Organisation nicht gelitten: Die Schwimmerinnen und Schwimmer fanden im Erka-Bad wieder hervorragende Bedingungen vor. Darum nehmen auch immer wieder die niederländischen Vereine die Fahrt nach Erkelenz in Kauf – nicht zuletzt auch wegen des familiären Charakters des sportlichen Wettbewerbes. Dazu sagt Heinz-Jürgen Lemmen übrigens: „Das ist ja auch genau das, was wir wollen.Wir wollen ein richtiges Schwimmfest. Ja, es ist ein sportlicher Wettkampf, aber es soll insgesamt ein Fest sein. Die teilnehmenden Vereine bestätigen das auch so, das ist uns wichtig.“

Auch die jüngsten Wettkampf-Teilnehmer aus dem Jahrgang 2011 waren mit viel Eifer bei der Sache. Gerade für sie ist vor den Starts der Kontakt zu den Trainern wichtig, bekommen sie doch letzte und vor allem wertvolle Tipps, beispielsweise in Sachen Technik und besonders beim Thema Motivation. Behutsam werden sie an die Wettkämpfe herangeführt. Der schöne Lohn sind später die Urkunden für die Kinder.