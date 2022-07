Nach Entscheidung der EZB : Erste Banken in Düsseldorf schaffen Negativzinsen ab

Die Zentrale der Sparda-Bank West an der Ludwig-Erhard-Allee 15 hinter dem Hauptbahnhof. Foto: Sparda Bank West

Düsseldorf Die ersten Banken in der Landeshauptstadt schaffen die Negativzinsen wieder ab. Am Freitag vollziehen Sparda-Bank West sowie PSD-Bank Rhein-Ruhr die Wende. Stadtsparkasse und Volksbank gehen anders vor. Was die Kunden jetzt erwartet.