Schwalmtal-Amern : Volksbank-Filialleiter geht in den Rente

Schwalmtal-Amern 43 Jahre, 70.000 Arbeitsstunden, drei Fahrräder, 21.000 Kilometer... das sind die harten Fakten des Arbeitslebens von Michael Heythausen, Leiter der Amerner Geschäftsstelle der Volksbank Viersen, der jetzt in den Ruhestand ging.

Mit einer Ehrung überraschte der Vorstand der Volksbank Viersen den Ruheständler: Er wurde für seine über 40-jährige Tätigkeit bei der Bank und seine langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit im Betriebsrat, davon viele Jahre als Betriebsratsvorsitzender, mit der Ehrennadel des Verbandes in Gold ausgezeichnet. Michael Heythausen war seit seiner Ausbildung bei der damaligen Spar- und Kreditbank Dülken in der Bank beschäftigt. Zunächst war er Service- und Kundenberater in Dülken, nach der Fusion mit der Volksbank Viersen war er als kommissarischer Geschäftsstellenleiter in Viersen tätig, bevor er die Leitung der Geschäftsstelle Gereonstraße übernahm. Als die Leitung der Geschäftsstelle Amern frei wurde, griff das Amerner Urgestein zu. Endlich konnte er mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. In den vielen Jahren in Amern verschliss er auf über 21.000 Kilometern insgesamt drei Fahrräder – ohne Motor!