Engagement in Brüggen : Gesamtschüler sind als Sporhelfer qualifiziert

Das Foto zeigt neun der elf Sporthelfer, die jetzt ihre Urkunden erhielten, mit AG-Leiterin Sara Schmitt (2.v.r.). Foto: Selder

Brüggen Glückwunsch! Elf Jugendliche an der Gesamtschule Brüggen haben sich in einer Arbeitsgemeinschaft zusätzlich qualifiziert - als Sporthelfer. Dies ist ein Baustein, der zu einr Übungsleiter-C-Lizenz führt. Was sie gelernt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An der Gesamtschule Brüggen wurden jetzt Jamie Luke Brühahn, Tim Glagla, Mohammed Jouma, Tom Hilscher und Lia Sophie Neumann (alle 7a), Fiona Leewen und Sofia Stoll (beide 7b), Chanel Ficarra (7c) sowie Jakob Bohnen, Elija Detloff und Justus Schrömges (7d) als Sporthelfer ausgezeichnet, das übernahm Marion Bauer vom Kreissportbund.

Unter Leitung von Sportlehrerin Sara Schmitt haben die Jugendlichen während des Schuljahr in einer AG umfangreiches Wissen in Theorie und Praxis gesammelt. Dazu gehörten „Planung, Durchführung und Auswertung von Angeboten“, „Schule und Sportverein“, „Bewegungs-, Spiel- und Sportpraxis“ sowie „Persönlichkeitsentwicklung“. Parallel dazu haben sie ihre neuen Fähigkeit direkt genutzt, etwa bei der Betreuung des Pausensports für die Jahrgangsstufen 5 bis 8, die am Schulstandort Bracht lernen. „Wir haben zum Beispiel einen Erste Hilfe-Kursus gemacht, haben gelernt, wie wir mit Sportgeräten umgehen und uns eigene Spiele ausgedacht, die wir mit den anderen in der Pause ausprobiert haben“, erklären Sofia Stoll und Fiona Leewen. Viele der Sporthelfer sind selbst Vereinssportler, etwa als Schwimmerin und Leichtathlet bei „TuRa Brüggen“ und haben dort erste Erfahrungen im Trainieren anderer gesammelt. Gegen Ende des Schuljahres gingen die Sporthelfer in einen Verein und absolvierte dort eine praktische Einheit. Alle Ausgezeichneten konnten sich jetzt über eine Urkunde, ein T-Shirt und ein Sporthelferplaner freuen. „Die Sporthelfer sind etwa bei der Anfänger Schwimm-AG wichtige Helfer und unterstützen mich und die anderen Sportlehrer,“ erzählt AG-Leiterin Sara Schmitt.