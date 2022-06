Service-Club : Neuer Präsident für den Rotary-Club Viersen-Schwalm-Nette

Kreis Viersen Die Clubmitglieder haben sich zur feierlichen Amtsübergabe an den Nachfolger von Guido Hoersch getroffen. Auch viele Vertreter weiterer Service-Clubs waren dabei.

Der Rotary-Club Viersen-Schwalm-Nette hat einen neuen Präsidenten. Der 50-jährige Murat Izler trat jetzt die Nachfolge von Guido Hoersch (56) an.

Die feierliche Amtsübergabe fand im Restaurant Haus Bey in Nettetal-Hinsbeck wie üblich im Beisein der Clubmitglieder, ihrer Partnerinnen und Partner sowie zahlreicher Gäste anderer Service-Clubs aus der Region statt. So waren etwa der Inner Wheel Club Viersen-Schwalm-Nette, die Rotary-Clubs Mönchengladbach-Gero und -Niers, Krefeld-Greiffenhorst und Kempen-Krefeld sowie der niederländische Partnerclub Horst aan de Maas bei der Amtsübergabe vertreten, und ihre Vertreter überbrachten Grußworte und Geschenke.