Vorfälle im Kreis Viersen : Einbrecher haben es auf drei Kirchen abgesehen

Bisher unbekannte Täter sind in die Kirche St. Michael in Schwalmtal eingebrochen. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Nach einem Einbruch und zwei versuchten Einbrüchen in katholische Kirchen im Kreis Viersen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, handelt es sich um Gotteshäuser in Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal. Den Angaben zufolge sind in der Nacht zu Freitag, 24. Juni, bisher unbekannte Täter in die Kirche St. Michael in Schwalmtal-Waldniel eingebrochen. In der auch als Schwalmtaldom bekannten Kirche stahlen die Einbrecher unter anderem einen kleinen Bargeldbetrag und eine Musikbox.