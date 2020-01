Handball : ETV-Damen verlieren erstes Spiel nach Trainerwechsel

Handball-Landesliga Während sich die Herren des ASV Rurtal die ersten Punkte im Jahr 2020 sicherten, ging beim TV Erkelenz eine turbulente Woche zu Ende.

Herren, ASV Rurtal Hückelhoven – ASV Süchteln 29:20 (17:8). Ein gutes Zusammenspiel in Angriff und Abwehr ermöglichte es dem ASV sich gegen den Tabellensechsten aus Süchteln zu profilieren. Wo in manchem Spiel zuletzt Startschwierigkeiten aufgefallen waren, stand diesmal nach einer Viertelstunde ein Vorsprung von sechs Toren. Bis zur Pause wurde der Abstand weiter ausgebaut. Was zunächst nach einem sicheren Vorsprung klang, schmolz allerdings in der zweiten Halbzeit zwischenzeitlich wieder. Die Mannschaft von Trainer Jens Opitz fing sich jedoch und konnte den vormals erzielten Vorsprung durch einige konzentrierte Aktionen wieder ausbauen und sich wichtige Punkte im Abstiegskampf sichern.