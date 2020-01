Volleyball-Landesliga : Erster Erfolg für Beeck unter dem neuen Trainer

Volleyball Die Landesliga-Frauen des TuS Beeck haben ihren ersten Sieg unter Trainer Tim Lassonczyk geholt: Mit einem 3:2 machten sie das verlorene Derby gegen Erkelenz nun beim PTSV Aachen IV wett.

„Wir wollten diesen holprigen Einstieg in die Rückrunde nicht auf uns sitzen lassen“, sagte Spielführerin Nathalie Boddart, „es hat sich gezeigt, dass wir die neuen Spielzüge umsetzen können und die Zusammenarbeit mit unserem Trainer funktioniert“. Im einem starken Spiel lag der TuS zunächst 2:1 in Sätzen vorn, bevor Aachen egalisierte und sich Beeck schließlich den fünften Durchgang mit einem 15:11 sicherte. Liga-Konkurrent Erkelenzer VV hatte beim 1:3 gegen die SG Aachen weniger Erfolg. Nach dem ersten erfolgreichen Satz schaffte es die Mannschaft nicht, an das Niveau des Tabellenzweiten anzuknüpfen.