Volleyball : Ratheim klar in der Favoritenrolle

Ratheims Libero Markus Becker (vorne) geht optimistisch in die Auswärtspartie beim Verberger TV. Das Kellerkind soll unbedingt ein Sieg her. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Die Ratheimer Oberliga-Volleyballer reisen zum Rückspiel beim Aufsteiger Verberger TV. Die Gastgeber spielen gegen den Abstieg, haben allerdings jüngst durch einen Sieg gegen Bayer Wuppertal neues Selbstvertrauen geschöpft.

Von Hendrike Spaar

Acht Spieltage lang zierte der Verberger TV das Tabellenende der Volleyball-Oberliga. Doch pünktlich zum Ende der Hinrunde und zum Auftakt ins Spieljahr 2020 gab der Aufsteiger aus Krefeld die rote Laterne an die KT Köln ab, feierte mit dem 3:2-Auswärtserfolg bei Bayer Wuppertal seinen zweiten Saisonsieg. Ein Sieg, der aus Sicht des VC Ratheim zu Unzeiten kommt, denn das Team aus der ehemaligen Zechenstadt gastiert am Samstag ab 20 Uhr in Verberg, dürfte da also nun auf ein Team treffen, das dank des jüngsten Erfolges eine etwas breitere Brust haben dürfte als noch zuvor.

Dennoch reisen die Ratheimer als klarer Favorit in den Krefelder Vorort – aus drei Gründen. Zum einen verfügt der VC über die größere Erfahrung auf diesem Niveau als der Liganeuling, zum zweiten sprechen die bisherigen Saisonergebnisse eine eindeutige Sprache zu Gunsten der Ratheimer und zum dritten gewann der VC bereits das Hinspiel zum Saisonauftakt gegen Verberg locker mit 3:0. „Durch den Sieg der Verberger in der Vorwoche bekommt die Partie einen ganz anderen Charakter“, sagt VC-Libero Markus Becker, „dennoch nehmen wir die Favoritenrolle gerne an – und alles andere als ein Sieg wäre auch eine Enttäuschung“.

Info Verberg hat bislang sechs Punkte eingefahren Siege Der Verberger TV hat insgesamt sechs Punkte auf seinem Konto, siegte gegen PTSV Aachen III (3:0) und Bayer Wuppertal (3:2). Zudem holte er einen Zähler bei der 2:3-Niederlage gegen KT Köln. Niederlagen Vorsicht ist für die Ratheimer geboten, denn sie verloren ihre Spiele gegen den PTSV Aachen III und Bayer Wupertal in der Hinrunde.

Oder noch viel mehr – und gerade das macht die Partie so besonders schwierig. Denn wer gegen ein Team aus dem Tabellenkeller spielt, steht unter dem speziellen Druck sich nicht zu blamieren und sich so zum Gespött der Liga zu machen. „Wir wissen, dass ein kleiner Einbruch in der Konzentration schon das Spiel zum Kippen bringen kann“, sagt Becker, „deshalb wird es darum gehen, Konzentration und Stimmung hochzuhalten.“ Da kommt es den Ratheimern sehr gelegen, dass sie mit voller Mannstärke nach Verberg reisen und so auf fast allen Positionen über Alternativen verfügen werden. „Bei einem Sieg könnten wir zwischen uns und die Abstiegsränge einen zweistelligen Punkteabstand bringen“, sagt der VC-Libero, „die Partie gegen Verberg ist also ein Sechs-Punkte-Spiel für uns.“