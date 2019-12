Handball-Verbandsliga : ASV Rurtal punktet in Kaarst

ASV Rurtal punktet in Kaarst

Julian Schenk punktete am Sonntag mit dem ASV Rurtal (Archivfoto). Foto: Nipko

HANDBALL Mit dem Unentschieden klettert der Handball-Landesligist einen Platz in der Tabelle. Eine Niederlage gab es dagegen für die Damen des TV Erkelenz.

Herren-Landesliga, HG Kaarst/Büttgen – ASV Rurtal 22:22. Einen wichtigen Punkt im Kampf gegen den Abstieg konnten die Herren des ASV Rurtal für sich verbuchen. Durch das Unentschieden klettern sie auf den neunten Tabellenplatz. In der kommenden Woche erwarten sie das Tabellenschlusslicht, die Zweitvertretung der Turnerschaft Lürrip, vor heimischen Rängen. Dann gilt es, nochmals vor der Winterpause zu punkten.

Damen-Landesliga, HG Kaarst/Büttgen – TV Erkelenz 28:21 (13:9). Im Auswärtsspiel in Kaarst taten sich die Erkelenzer Damen schwer. Es dauerte, bis sich die Abwehr auf die gegnerischen Angreiferinnen eingestellt hatte. Dementsprechend gelang es den Gastgeberinnen, einen stetigen Abstand von mehreren Toren zu halten. Gegen Ende der Partie kam außerdem Hektik in das Spiel – was überhastete Spielzüge und Ballverluste zur Folge hatte. „Kaarst war besser als wir. Jetzt haben wir noch eine Woche Zeit, um zu trainieren und gegen die Turnerschaft Lürrip zu punkten“, sagte der ETV-Trainer Klaus Steinmetz. Nach der Niederlage steht seine Mannschaft mit dem ausgeglichenen Punkteverhältnis von 10:10 auf dem siebten Tabellenplatz.