Handball-Landesliga : HSV Wegberg gewinnt enges Lokalduell

Werbergerinnen in der Bezirksliga mit 3:2-Erfolg in Hückelhoven. Beide Landesligisten verlieren.

Nach den Auswärtsniederlagen in der vergangenen Woche hatten die beiden Landesliga-Mannschaften aus Hückelhoven und Erkelenz fest vor, nun in den ersten beiden Heimspielen nach der Pause zu gewinnen. Dies gelang jedoch nicht.

Frauen-Landesliga: TV Erkelenz – TV Beckrath 18:25 (8:12). Nur stockend entwickelte sich zunächst auf beiden Seiten ein Spielaufbau. Die fünftplatzierten Gäste aus Beckrath konnten zwar mit drei Toren in Führung gehen, bis sich die Erkelenzer Abwehr gefestigt hatte. Dennoch war ihr Angriff zu Beginn nicht sonderlich präsent, so dass das Spiel fast zu zwei Dritteln der ersten Hälfte mit einem Stand von lediglich 3:5 vor sich hinplätscherte. „Danach setzten die Gäste vermehrt ihre Kreisläuferinnen ein, die unsere Deckung im gesamten Spiel nicht in den Griff bekommen hat“, erklärte ETV-Trainer Klaus Steinmetz. Im Anschluss gelang es den Beckrather Damen die Erkelenzerinnen auf Distanz zu halten und verdienten sie sich dadurch einen nie gefährdeten Erfolg. Die meisten Tore für den ETV warf Fina Faenger (5). Im nächsten Spiel tritt der TV Erkelenz das Team gegen den TSV Bocholt an.