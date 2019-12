Handball-Landesliga : Heimsiege für ASV und ETV

Handball-Landesliga Im jeweils letzten Landesliga-Spiel des Jahres sicherten sich sowohl die Herren des ASV Rurtal als auch die ETV-Damen gegen die Gäste aus Lürrip nochmals einen Sieg.

Herren, ASV Rurtal Hückelhoven – Tschft. Lürrip II 27:22 (14:12). Gegen die bislang sieglose Zweitvertretung der Turnerschaft galt es für die ASV-Herren, zwei wichtige Punkte vor der Winterpause zu erarbeiten. Doch in der ersten Halbzeit gestaltete sich das Spiel sehr offen, so ergab sich zum Halbzeitpfiff lediglich ein dünner Vorsprung. In der zweiten Halbzeit wurden die Bemühungen im Angriff belohnt, Treffer um Treffer wurde der Vorsprung ausgebaut und schließlich mit einem Heimsieg belohnt.

Nach einem holprigen Start in die Saison mit einigen Niederlagen und Rückschlägen durch Verletzte und Abgänge war es für das Team mitunter schwierig. So galt es mehrmals, mitten in der Saison umzustellen und neue Konzepte einzuführen. Doch die Mannschaft zeigte Willen zum Neuaufbau: Einige junge Spieler kamen hinzu und übernahmen Verantwortung. Am Ende soll der Klassenverbleib stehen. Derzeit steht der ASV auf dem neunten Tabellenplatz. Vier Punkte Vorsprung hat sie vor den Abstiegsrängen.