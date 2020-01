Fußball : Vizekapitän ist von Bord gegangen

Fußball Beecks Senior Danny Fäuster hat aus privaten Gründen seinen Vertrag aufgelöst. Sorgen bereitet zum Trainingsauftakt auch Kapitän Maurice Passage.

Sechs Testspiele stehen nun bis zum Rückrundenauftakt am Freitag, 28. Februar, 20 Uhr, gegen die Spvg. Frechen auf dem Programm. Der Auftakt erfolgt am Sonntag, 26. Januar, 14 Uhr, bei den Sportfreunden Baumberg. Es folgt das einzige Testspiele daheim: Am Mittwoch, 29. Januar, 19.30 Uhr, geht’s in Beeck gegen den TSV Meerbusch. Zwei Tage später fährt der FC ins Wochenend-Trainingslager nach Paderborn und spielt dort am 1. Februar, 13.30 Uhr, gegen Westfalen-Oberligist SC Paderborn II. Hintergrund: Dieses Team trainiert Michél Kniat, Bruder von Beecks Co-Trainer Stefan Kniat. Am 9. Februar, 14.30 Uhr, steht der Test bei Hertha Walheim an, am 16. Februar, 14.30 Uhr, beim benachbarten SV Rott. Die Generalprobe folgt am 22. Februar, 14 Uhr, bei Germania Ratingen.