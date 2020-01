Volleyball : Ratheimer gehen am Stock

Der VC Ratheim hat Personalprobleme: Zuspieler Marcel Steffens, hier links beim Block, zog sich wohl wieder einen Bänderriss zu. Foto: Nipko

Vor dem Auswärtsspiel gegen Fortuna Bonn haben die Oberliga-Volleyballer des VC große personelle Probleme. Zuspieler Marcel Steffens verletzte sich wohl schwer.

Personell auf Rosen gebettet sind die Oberliga-Volleyballer des VC Ratheim schon seit Beginn der Saison nicht mehr. Noch bevor die erste Partie der Spielzeit 2019/20 gespielt war, dezimierte sich der 13er-Kader um zwei Akteure, da Marc Lowis und Tobias Winkels mit langwierigen Verletzungen ausfielen. So war schon vor dem ersten Anpfiff klar: der VC würde nie mit der Optimalbesetzung von Zwölf auflaufen können. Nun hat sich die ganze Situation allerdings mächtig zugespitzt, so dass das Team aus der ehemaligen Zechenstadt vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Bonn im wahrsten Sinne des Wortes personell am Stock geht. Denn am Dienstag erwischte es beim Training Zuspieler Marcel Steffens, der bei einer Blockaktion umknickte und sich wahrscheinlich den zweiten Bänderriss innerhalb weniger Monate zuzog.

Und wäre das nicht schon schlimm genug – Steffens ist der einzige gelernte Zuspieler im Team – ist auch die sonstige personelle Situation äußerst angespannt. Mannschaftskapitän Philipp Rumpf, der mit langanhaltenden Knieschmerzen zu kämpfen hat, befindet sich ebenso im Skiurlaub wie sein Mannschaftskollege Frederik Philippen. Mittelblocker Malte Kensy hat familiäre Verpflichtungen, so dass für Samstag summa summarum noch sieben Akteure übrigbleiben. Allerdings steht hinter drei von diesen sieben Akteuren zumindest noch ein kleines Fragezeichen.

Max Wachtel bekam ins lädierte Knie am Donnerstag eine Spritze, Jens Laibach fiel unter der Woche mit Wadenproblemen aus und René Steffens, der die vakante Zuspielposition von seinem Bruder übernehmen soll, klagt seit Monaten über Schulterbeschwerden, die ihn in den vergangenen Monaten zu mehreren Pausen zwangen. „Die Voraussetzungen sind also alles andere als gut. Sollte nur einer nicht weiterspielen können, ist die Partie verloren“, bringt es VC-Libero Markus Becker auf den Punkt. Zumal in Gilbert Schaffrath und Jens Laibach gleich zwei Neuzugänge beim VC auf dem Feld stehen werden, die es bisher nur zu zwei Kurzeinsätzen gebracht haben. „Eigentlich haben wir kaum eine Chance, aber die werden wir nutzen“, gibt sich Becker kämpferisch, „denn Bange machen gilt nicht und vorher nach Ausreden suchen auch nicht.“