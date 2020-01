Volleyball-Oberliga : Ratheims Rumpftruppe ist in Bonn chancenlos

Ratheims Rumpftruppe ist in Bonn chancenlos

Angeschlagen: Felix Jansen (im Bildhintergrund) lief trotz Erkältung für den VC Ratheim in Bonn auf. Foto: nipko. Foto: Nipko

Volleyball Mit nur sieben Spielern kassierte der Volleyball-Oberligist eine klare 0:3-Niederlage. Das Ergebnis war nicht das einzige Ärgernis.

Wie der VC Ratheim bereits selbst geahnt hatte, war er in der Partei bei den SSF Fortuna Bonn keine wirkliche Konkurrenz für den Gegner. Die Bonner hatten leichtes Spiel gegen den mit sieben Mann angereisten VC und nahmen ein lockeres 3:0 mit. „Weil wir personell aktuell so unterbesetzt sind, war es schon vorher klar, dass es kein einfaches Spiel wird – gerade gegen Bonn“, sagte Hendrike Spaar, Trainerin des VC Ratheim, „trotzdem hatte ich mir etwas mehr von der Mannschaft verhofft, sodass wir es in den Sätzen zumindest immer auf über 15 Punkte schaffen“.