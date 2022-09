Damen des HSV Wegberg überraschen weiter : ASV Rurtal-Hückelhoven beweist auch in der neuen Saison seine Heimstärke

Handball Der ASV Rurtal-Hückelhoven schlägt den SV Straelen II in der Bezirksliga mit 29:21 und führt damit die Heimstärke der Vorsaison fort. Die Damen des HSV Wegberg überraschen in der Verbandsliga weiter.

Für die Handballteams der Region ging es am Wochenende in die nächste Runde. Die Herren des ASV Rurtal-Hückelhoven setzten sich nach dem Unentschieden gegen den HSV Wegberg in der Vorwoche recht deutlich mit 31:25 gegen den SV Straelen II durch. Wie in der vergangenen Saison scheint der Bezirksligist wieder besonders heimstark zu sein. Schon in der ersten Halbzeit übernahm das Team von Trainer Damijan Migdal das Kommando und führte mit 16:13. Ein Zwischensprint zum 29:21 sorgte dann endgültig für die Entscheidung und damit für den ersten Saisonsieg der Rurtaler.