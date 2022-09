Lansen-Team gewinnt verdient mit 31:28 : TV Korschenbroich fährt in Remscheid ersten Sieg ein

TV Korschenbroich fährt in Remscheid ersten Sieg ein

Zeigte in Remscheid eine starke Leistung für den TVK: Henrik Schiffmann. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Der Handball-Regionalligist TV Korschenbroich bricht den Bann in Remscheid und gewinnt gegen HG LTG/HTV verdient mit 31:28. In einer zunächst sehr nervös geführten Partie überzeugen insbesondere Torhüter Felix Krüger und Henrik Schiffmann.

Zum Auftakt eine knappe Niederlage gegen Interaktiv Handball und dann noch die nächste Partie bei der HG LTG/HTV Remscheid, gegen die beide Spiele in der letzten Saison deutlich verloren gingen – da konnte man im Vorfeld beim TV Korschenbroich schon einmal nervös werden: Diese Ausgangslage schien den TVK am Freitagabend aber kaum zu stören, denn am Ende entführte er mit 31:28 (17:13) beide Punkte aus dem Oberbergischen. Dabei mussten die Gäste weiterhin auf den noch nicht genesenen Nicolai Zidorn verzichten.