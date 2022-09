Wegberger führt die DTM Trophy an : Tim Heinemann holt fünften Saisonsieg in Spa

Tim Heinemann hatte auf verregneter Strecke am Samstag seine Probleme, im Rennen am Sonntag siegte er jedoch souverän. Foto: DTM/ITR/Christians

Motorsport Tim Heinemann erlebt zwei unterschiedliche Rennen im belgischen Spa. Am Ende steht aber sein fünfter Saisonerfolg in der DTM Trophy. Er baut seine Führung in der Meisterschaft aus.

Die DTM Trophy mit ihrem Gesamtführenden Tim Heinemann war am Wochenende auf der Rennstrecke im belgischen Spa-Francorchamps zu Gast. Mit seinem Doppelerfolg am Nürburgring vor zwei Wochen hatte sich der gebürtige Wegberger ein ordentliches Polster von 39 Punkten auf den Zweitplatzierten erarbeitet – jetzt wollte Heinemann den nächsten Schritt Richtung DTM Trophy-Titel gehen. Dabei begann das Wochenende in Spa alles andere als optimal.

Im ersten freien Training wurde Heinemann immerhin noch Achter, im zweiten Übungsdurchgang jedoch nur Zwölfter. Allerdings: Der DTM-Trophy-Sieger von 2020 hatte in der Vergangenheit schon häufig bewiesen, dass er sich im Laufe eines Rennwochenendes noch deutlich steigern kann. Das war auch auf der traditionsreichen Rennstrecke in Belgien nicht anders. Im ersten Qualifying fuhr Heinemann auf den sechsten Platz und verbesserte damit seine Platzierungen vom Vortag.

Info Noch zwei Termine in der Saison der DTM Trophy 23. bis 25. September Zwei Rennen am Red Bull Ring in Österreich 7. bis 9. Oktober Zwei Rennen am Hockenheimring

Das Rennen begann gut für den 24-Jährigen, der sich schnell auf den vierten Platz vorarbeitete. Im Verlauf des verregneten Rennens kristallisierte sich aber heraus, dass die Kontrahenten an diesem Tag mehr Power hatten – Heinemann musste fünf Autos passieren lassen und kam letztlich als Neunter ins Ziel. Der 16-jährige Daniel Gregor gewann das Rennen, Toyota-Pilot Heinemann sammelte immerhin noch zwei Punkte ein.

Am Sonntag kam in Belgien die Sonne raus – und für Heinemann lief es deutlich besser. Der einzige Toyota-Pilot im Starterfeld sicherte sich mit einigem Abstand die Pole-Position. „Uns fehlt es immer noch ein bisschen an Top-Speed, deswegen habe ich etwas Angst vor dem Start“, sagte Heinemann nach dem Qualifying. Die Herausforderung meisterte der 24-Jährige aber mit Bravour und hielt alle Konkurrenten hinter sich – bevor dann schon in der ersten Runde das Safety Car zum Einsatz kam. Auch beim Neustart ließ der Rennfahrer vom Team Ring Racing keinen vorbeiziehen und konnte sich sogar einen Vorsprung rausfahren. Mehr als fünf Sekunden trennten ihn im Ziel vom Zweitplatzierten Theo Oeverhaus im BMW. „Auch wenn das Wochenende durchwachsen angefangen hat und wir im Samstagsrennen etwas chancenlos waren, konnten wir das Rennwochenende mit dem Sieg im zweiten Rennen erfolgreich abschließen und das gesamte Team belohnen“, sagte Heinemann, der sich im zweiten Rennen auch noch den Extrapunkt für die schnellste Runde des Rennens sicherte.