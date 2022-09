Beeck vor Spiel gegen Bergisch Gladbach : Schock: Kreuzbandriss bei Hoffmanns

Seit Sommer 2020 spielt Justin Hoffmanns (r.) für Beeck. In dieser Zeit ist der 25-jährige Mittelfeldakteur zu einem der unumstrittenen Topspieler des FC geworden. Umso härter trifft Beeck nun sein langzeitiger Ausfall. Foto: Michael Schnieders

Fußball-Mittelrheinliga Die schlimmsten Befürchtungen bei Beecks Leistungsträger Justin Hoffmanns sind nun doch wahr geworden. Am Sonntag tritt der FC in Bergisch Gladbach an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Am Sonntag, nach dem 3:0 gegen den VfL Vichttal, zeigte sich Justin Hoffmanns noch einigermaßen optimistisch, was seine zwei Tage zuvor im Abschlusstraining zugezogene Verletzung anging: „Das Knie ist immerhin nicht mehr so dick. Ich habe daher Hoffnung, dass es kein Kreuzbandriss ist.“

Die Hoffnung trog. Die diese Woche erfolgte MRT brachte genau diesen Befund: Das vordere Kreuzband ist gerissen. Die OP steht im Oktober an, danach folgt eine vor­aussichtlich mindestens halbjährige Reha – die Saison dürfte für Hoffmanns gelaufen sein. „Wir sind alle ein wenig geschockt“, sagt FC-Coach Mark Zeh. Immerhin ist Hoffmanns einer von Beecks Top-Spielern, gehört zu der Handvoll Spieler, die der FC nicht adäquat ersetzen kann – in einem Spiel vielleicht, aber definitiv nicht auf Strecke einer ganzen Saison gesehen. Da dürfte sich das Fehlen des Mittelfeldmotors, der auch außerhalb des Platzes in ­Beeck mehr als passabel angekommen ist, brutal bemerkbar machen – keine Frage, der Ausfall des 25-Jährigen trifft den FC ins Mark.

Info Bekim Kastrati neuer Trainer beim SV Straelen Bekim Kastrati⇥Foto: Prümen Foto: Norbert Prümen (nop) Regionalliga Seit dieser Woche ist Bekim Kastrati neuer Trainer des nach sieben Spielen noch punktlosen Regionalliga-Schlusslichts SV Straelen. Dort löst der 43-jährige Ex-Profi und dreifache albanische A-Nationalspieler den zurückgetretenen Sunday Oliseh ab. Kastrati, in der Saison 2005/2006 mit 29 Treffern für die U23 von Borussia Mönchengladbach Torschützenkönig der damaligen Oberliga Nordrhein, trainierte in der vergangenen Spielzeit noch Niederrhein-Oberligist Teutonia St. Tönis, war dort dann aber zurückgetreten. Seine Senioren-Laufbahn hatte Kastrati einst beim SC Wegberg begonnen, den er zum Aufstieg in die Bezirksliga schoss. Danach kickte er bis 2002 für Beeck.

„Es ist sehr bitter zu realisieren, dass ich vielleicht schon mein letztes Saisonspiel absolviert habe – gerade auch angesichts des tollen Teamspirits und der Ziele, die wir haben“, sagt Hoffmanns selbst. Den OP-Termin habe er ganz bewusst auf den Oktober geschoben: „Ich leite zwei Restaurants. Da muss ich in den nächsten Wochen erst mal etliche Dinge regeln, bevor ich nach der OP zwangsläufig für einige Zeit total ausfalle. Und zum anderen ist das Knie immer noch ein wenig geschwollen.“

Was ihn aber nicht davon abhalten wird, seinen Kollegen wie schon am Sonntag von der Tribüne aus die Daumen zu drücken. Dann treten die Kleeblätter beim SV Bergisch Gladbach in der schmucken Belkaw-Arena an. Die Bergischen sind mit drei Punkten überraschend schlecht gestartet, verloren zudem am Dienstag das Kreispokal-Halbfinale gegen den äußerst ambitionierten Mittelrheinliga-Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel nach torlosen 120 Minuten mit 4:5 im Elfmeterschießen.

„Dennoch bleibe ich dabei: Auf Dauer wird sich Bergisch Gladbach oben einfinden. Das wird für uns daher alles andere als eine leichte Aufgabe“, sagt Zeh. Immerhin steht nach seiner Nasenbein-OP Abwehrchef Maurice Pluntke wieder zur Verfügung, wird mit Maske spielen. Seine Verletzung auskuriert hat zudem Folajomi Orolade. „Er hat die gesamte Woche wieder mittrainiert und dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen“, sagt Zeh.

Und wenn auch Stammkeeper Stefan Zabel mittlerweile aus dem Urlaub zurückgekehrt ist: In Bergisch Gladbach wird erneut Eric Wille das Tor hüten. Der 20-Jährige vertrat Zabel zweimal glänzend – folglich sieht Zeh keinen Grund zu einem Wechsel.

Beim Gegner mischt zwar weiterhin Toptorjäger Metin Kizil mit, doch zwei weitere stark überdurchschnittliche Spieler haben den SV im Sommer verlassen: Cenk Durgun heuerte bei Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Düren an, und der sehr torgefährliche Patrick Friesdorf ging zu Ligakonkurrent SpVg. Frechen. Noch dabei ist dafür Routinier Andy Habl: Auch mit 38 Jahren ist er aus dem Team von Trainer Stefan Müller nicht wegzudenken.