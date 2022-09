GHTC gewinnt zum Auftakt der 2. Hockey-Bundesliga : Dayaan Cassiem macht im Regenchaos den Unterschied

Hockey Der Saisonauftakt in der 2. Hockey-Bundesliga ist für den Gladbacher HTC mit einem Sieg über den Club Raffelberg geglückt. Gegen den Aufsteiger tat sich eine junge Gladbacher Mannschaft im Regenchaos lange schwer – bis der südafrikanische Torjäger Dayaan Cassiem im letzten Viertel aufdrehte.

Den besseren Start ins Spiel erwischten die Gäste und gingen durch Mats Langhanki nicht unverdient mit 1:0 in Führung (16.). Mit Beginn des zweiten Viertels fanden die Hausherren dann jedoch mehr in die Partie und kamen durch Torjäger Dayaan Cassiem zum 1:1-Ausgleich. Zunehmend gelang es den Gladbachern, die Räume gegen Raffelberg zu verdichten und das eigene Spiel zu stabilisieren.

Auftakt in die 2. Hockey-Bundesliga : Das Wort „Aufstieg“ wird beim GHTC noch nicht in den Mund genommen

In der Halbzeit nahm der stetige Regen deutlich zu, sodass es im dritten Viertel zu einer Wasserschlacht wurde. Leichter bis mittlerer Regen schadet dem Kunstrasen in der Regel nicht und macht den Ball und somit das Spiel erst einmal schneller. Doch die Mengen, die nun vom Himmel kamen, waren auch für den Gladbacher Platz zu viel.

Die in Duisburg beheimateten Raffelberger gingen zum Ende des dritten Viertels per Strafecke von Tobias Prost wieder mit 2:1 in Führung. Bei abnehmendem Regen und verbesserten Platzverhältnissen konnten die Gladbacher dann verspätet den Schalter um- und einen Gang zulegen: Rückkehrer Niklas Braun nutzte einen Siebenmeter zum erneuten Ausgleichstreffer. Danach drehte vor allem Dayaan Cassiem richtig auf und die Partie per Eckentreffer zugunsten des GHTC.