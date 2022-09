Mehrere Meisterschaften für Schwimmverein : SSC Rurtal Hückelhoven zieht nach Freiwassersaison positive Bilanz

Schwimmen Die Saison im Freiwasserschwimmen ist zu Ende: Für den SSC Rurtal Hückelhoven fällt die Bilanz sehr positiv aus. Insbesondere bei der Mittelrheinmeisterschaften feierte der Verein einige Erfolge.

Die Freiwassersaison beim SSC Rurtal Hückelhoven ist vorbei und der Schwimmverein blickt auf eine erfolgreiche Zeit zurück. Bei den Deutschen Meisterschaften der Masters im Juli in Großkrotzenburg gingen Franziska Eser und Lena Keller (beide AK 25) über fünf Kilometer an den Start; heraus kamen für die SSC-Schwimmerinnen die Plätze sechs und acht.

Die NRW-Freiwassermeisterschaften fielen in diesem Jahr zwar aus, aber die Mittelrheinmeisterschaften im August an der Aggertalsperre waren ein gelungener Ersatz und wurden von den Athleten aus Rurtal-Hückelhoven wie schon im Vorjahr gerne besucht: Franziska Eser und Max Moll starteten beide über 7.500 Meter, wurden beide Mittelrheinmeister in ihrer Altersklasse und Vizemeister in der offenen Klasse. Franziska Eser blieb dabei erstmals unter den magischen zwei Stunden, mit 1:59:37,51 schwamm sie einen neuen Vereinsrekord. Über 2.500 Meter errang Pascal Knein einen dritten Platz, Alina Switula und Finja Krone jeweils den Fünften. Auch Debbie Stelten hatte Spaß über diese Distanz.