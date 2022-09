Das schwere Pflaster beim SV Bergisch Gladbach : FC Wegberg-Beeck geht in der Belkaw-Arena erneut baden

Fussball-Mittelrheinliga Der FC Wegberg-Beeck verliert in Bergisch Gladbach 0:3 – und Sebastian Wilms kurz vor Schluss durch Rot. Das umstrittene Tor zum 0:2 kurz nach der Pause bricht dem Gast das Genick. Trotz der Pleite grüßt Beeck weiterhin von der Tabellenspitze.

Ende Februar 2021 verlor der FC Wegberg-Beeck das Regionalliga-Kellerduell beim SV Bergisch Gladbach mit 0:3 – es war das letzte Spiel unter Trainer Michael Burlet, für den in ­Beeck am Saisonende ohnehin Schluss gewesen wäre. Mark Zeh übernahm vorzeitig.

Auf alle Fälle wird der 29-Jährige in naher Zukunft nun zuschauen müssen. Womit Beeck nach dem Langzeitausfall von Achter Justin Hoffmanns (Kreuzbandriss) aktuell nun auch der etatmäßige Sechser nicht zur Verfügung steht – Coach Mark Zeh ist nun also gezwungen, seine Mittelfeldzentrale komplett umzubauen.

In Bergisch Gladbach beorderte er Yannik Leersmacher mit dem Hoffmanns-Part – Abwehrchef Maurice Pluntke kehrte nach seiner Nasenbein-OP ins Team zurück, spielte anfangs mit einer Schutzmaske, die so recht aber nicht hielt und die er daher auch recht früh entsorgte und fortan wieder quasi oben ohne spielte. Gegenüber dem Vichttal-Kick rückte Marc Kleefisch wieder in den Angriff, aus dem Team rotierte so Dogukan Türkmen raus.