Frauenfußball, Landesliga : Personelle und sportliche Sorgen beim HSV

Langenfeld Nach den beiden Auftaktniederlagen des HSV Langenfeld in der Landesliga muss Trainer Carsten Kerkhoff zugeben: „Wir sind derzeit nicht wettbewerbsfähig.“ Viele Verletzungen und eine Rotsperre erschweren die Situation.

Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld sind katastrophal in die Landesliga-Saison gestartet. Nach zwei deutlichen Zu-Null-Niederlagen in Nettetal und gegen Mettmann-Sport zeigte sich Trainer Carsten Kerkhoff bedient. „Wir sind derzeit nicht wettbewerbsfähig, und ich sehe beim Team auch nicht den Willen dies zu ändern. Ich bin ratlos“, sagte der Übungsleiter nach der vergangenen Partie.

In beiden Spielen verlor der Niederrheinliga-Absteiger die entscheidenden Zweikämpfe und leistete sich zu viele individuelle Fehler, die eiskalt bestraft wurden. Am Sonntag möchten die Langenfelderinnen nun eine Reaktion zeigen. Zu Gast auf der Heinrich-Völkel-Sportanlage ist der TSV Solingen (Anstoß, 15.15 Uhr), der selbst erst einen Punkt auf dem Konto hat. Nach einem 1:1 zum Auftakt beim SV Rosellen, musste sich die Mannschaft von René Langer gegen Nettetal knapp geschlagen geben.

Am Sonntag ist der TSV dennoch Favorit, da die HSV-Damen nicht nur sportlich, sondern auch personell große Probleme haben. Neben zahlreichen langfristigen Ausfällen kamen in der vergangenen Woche auch noch die Verletzungen der beiden Stürmerinnen Julia Keppner (Risswunde am Schienbein) und Larissa Herhalt (Knie) hinzu. Zudem sah Kapitänin Joana Hantke nach einer Notbremse die rote Karte. Der Kader wird am Sonntag erneut mit Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft (Kreisliga) aufgefüllt werden müssen.