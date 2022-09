ASV holt zweiten Sieg in der Verbandsliga : Süchteln setzt guten Start fort, Lürrip verliert erneut

Handball-Verbandsliga Aufsteiger ASV Süchteln siegt überraschend bei St. Tönis, Trainer Tom Giesen ist rundum zufrieden mit seiner Mannschaft. Die Turnerschaft Lürrip lässt hingegen bei der deutlichen Niederlage gegen HSV Dümpten vieles vermissen.

Während Aufsteiger ASV Süchteln weiter eine blütenweiße Weste in der Verbandsliga aufweist, wartet die Turnerschaft Lürrip in der Liga weiter auf den ersten Punktgewinn.

Dagegen stand Lürrip nach der 25:35 (13:15)-Niederlage beim HSV Dümpten abermals mit leeren Händen da. In der Anfangsphase lief bei den Gästen bereits wenig zusammen. Sie erspielten sich zwar die eine oder andere Chance, trafen aber das Tor nicht – Lürrip lag nach acht Minuten bereits mit 1:6 zurück. „Das passte gar nicht in unsere Strategie“, ärgerte sich TSL-Trainer Tobias Elis. „Unser Ziel war es eigentlich, so lange wie möglich mitzuhalten.“ Im weiteren Verlauf berappelten sich die Gäste dann jedoch und hatten Mitte der zweiten Halbzeit nur noch zwei Tore Rückstand.

„Leider sind wir dann wieder in alte Muster verfallen“, so Elis. „Die Angriffe wurden viel zu früh und unkonzentriert abgeschlossen und damit ermöglichten wir Dümpten immer wieder über Tempogegenstöße zum Erfolg zu kommen. „Wir hatten überhaupt keine Struktur mehr in unserem Spiel und auch das Timing stimmte nicht. In der Entwicklung war das ein Rückschritt. Auch wenn wir gegen einen starken Gegner spielen, müssen wir in der Lage, so ein Spiel auch einmal enger zu gestalten und nicht mit zehn Toren Differenz zu verlieren.“