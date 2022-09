Landesligist unterliegt bei Germania Teveren : Deutliche Pleite für den SV Helpesntein im Kreisderby

Fussball-Landesliga Trotz einer frühen 1:0-Führung unterliegt der SV Helpenstein am Freitagabend bei Germania Teveren mit 2:5. Dabei sorgt auch eine Auswechslung für Unmut. Das Team von Coach André Lehnen wartet nach vier Spieltagen weiter auf den ersten Sieg in der Landesliga.

Helpenstein presste weiter früh, verpasste gegen eine merklich verunsicherte Germania aber nachzulegen. Nach einer Viertelstunde verlor Helpenstein dann auf der linken Abwehrseite unnötig den Ball an Marios-Paraskevus Akrivos, der leitete weiter auf Germanias Dauerläufer Nico Czichi, der bediente im Gästestrafraum mit viel Übersicht Neuzugang Yannik Schlömer, und der hatte nach einer kurzen Drehung freie Schussbahn und erzielte mit einem Schuss durch die Mitte das 1:1. Jetzt kippte die Partie, Helpenstein machte mehr Fehler, die die Germania auch nutzte. Schon in der 20. Minute schien auch das 2:1 fällig, aber Yannik Schlömer drosch die Kugel aus nächster Nähe mit links über die Latte.

Nur ab und an traute sich Helpenstein auch offensiv wieder mal was zu. In der 28. Minute, als ein Eckball von Ron Elsermann von der rechten Seite flach nach innen geschlagen, an Freund und Feind vorbeiflog. Abgezockter machte das auf der anderen Seite Teverens Dauerbrenner Alexander Back. Im Helpensteiner Strafraum vernaschte er seinen Gegenspieler, und über den herausstürzenden SV-Keeper Torben Fritsche hinweg, lupfte er den Ball zur 2:1-Führung der Germania. Trotz eines Gewaltschusses von Nico Czichi (38.), den der SV-Torwart zur Ecke boxte, ging es so auch in die Halbzeit.