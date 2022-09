Schwacher Start von Ay-Yildizspor Hückelhoven : Der Kreisliga-Vizemeister sucht noch seine Form

Im Kreispokal schied Ay-Yildizspor Hückelhoven mit 1:4 beim SV Schwanenberg in der ersten Runde aus. Foto: Nipko

Fussball-Kreisliga Kreisliga-Vizemeister Ay-Yildizspor Hückelhoven ist noch nicht in der neuen Saison angekommen, das liegt auch an der Torflaute des Topstürmers der vergangenen Spielzeit. Sonntag geht es zum FC Wanderlust Süsterseel.

Nach drei absolvierten Spieltagen in der Kreisliga A kann man weder beim FC Wanderlust Süsterseel noch bei Ay-Yildizspor Hückelhoven wirklich zufrieden sein. Die Hückelhovener, die in der abgelaufenen Spielzeit hinter Aufsteiger SC 09 Erkelenz einen sehr guten zweiten Tabellenplatz belegt hatten, konnten bislang erst einen Sieg einfahren, und der gelang beim 3:2 gegen Aufsteiger SC Wegberg auch eher knapp als überzeugend.

Am vorigen Spieltag stand beim Heimspiel gegen den SV Niersquelle Kuckum, der bis dahin noch punkt- und torlos gewesen war, eine 1:4-Schlappe auf dem Papier. Lediglich Hakan Odabasi hatte für Ay-Yildizspor getroffen. Noch komplett ohne Torerfolg ist bisher Sahin Dagistan, der in der abgelaufenen Spielzeit immerhin 28 Treffer auf dem Konto hatte, lediglich Sinan Kapar vom SC 09 Erkelenz hatte seinerzeit ein Tor mehr erzielt. Klar, nach drei Spieltagen ist es logischerweise zu früh, um schon ein Zwischenfazit zu ziehen, doch am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) sollte im Selfkant gepunktet werden, denn der Abstand zu den führenden Teams könnte schon jetzt relativ groß werden. Hoffnungen setzten die Hückelhovener auch in Stürmer Joy-Slayd Mickels, der bislang verletzungsfrei geblieben ist, und seine Klasse teilweise durchblicken ließ, aber auch noch Luft nach oben hat.

Etwas entspannter sieht man im Selfkant die Situation. In einer turbulenten Partie holten die Süsterseeler vorigen Sonntag beim 5:4-Sieg beim SV Waldenrath/Straeten den ersten Dreier der Spielzeit, womit man nunmehr auf vier Zähler kommt. Gegen Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven hatte es zuvor, übrigens ebenso wie im Kreispokal, eine 1:2-Niederlage gegeben. In Süsterseel hat nun Heiner Beulen das Sagen an der Seitenlinie. Der 34-Jährige, der bereits seit einigen Jahren als Co-Spielertrainer fungiert hatte, hat jetzt, nach über 20 Jahren, Roland Robertz als Trainer abgelöst.