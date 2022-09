Beim Citylauf in Korschenbroich : Wenn Profis und Amateure gemeinsam an den Start gehen

Hendrik Pfeiffer (r.) freut sich mit seinen Mannschaftskollegen bei den Europameisterschaften in München über den Gewinn der Silbermedaille für Deutschland. Dabei auch Einzel-Europameister Richard Ringer (3. v.r.). Foto: IMAGO/Beautiful Sports/IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hilger

Korschenbroich Beim Comeback des Laufspektakels in der Korschenbroicher Innenstadt bekennt sich der Veranstalter zur Mischung aus Breiten- und Leistungssport. Prominentestes Ass im Teilnehmerfeld ist am Sonntag Hendrik Pfeiffer, der in München mit dem Team Vize-Europameister wurde.

„So lange ich mitmache, wird es beim Citylauf Breiten- und Leistungssport geben“, sagt Hans-Peter Walther, der zusammen mit Markus Bresser Geschäftsführer der ausrichtenden Citylauf GmbH ist. „Die Topläufer sind die Vorbilder für die anderen Sportler“. Deshalb solle sich an dieser Erfolgsmixtur für das Sportspektakel in Korschenbroich auch in Zukunft nichts ändern. Pandemiebedingt fand der letzte Citylauf im Frühjahr 2019 statt, nun steigt die 32. Auflage des Events am Wochenende.

Die Verlegung aus dem Frühjahr führte aber nicht nur dazu, dass wegen Terminüberschneidungen das Handbike-Rennen aus dem Zeitplan gestrichen werden musste, bei der Zusammenstellung der Felder für die Topläufe bei Männern und Frauen sorgte die Citylauf-Premiere im Spätsommer zudem für erschwerte Bedingungen. „Viele wollen so lange wie möglich auf der Bahn laufen“, erklärt Hans-Peter Walther, dem es aber letztlich doch gelungen ist, aus sieben Nationen 32 Männer für den Lauf der Asse (zehn Kilometer) und elf Elite-Frauen für die fünf Kilometer zu verpflichten.

Info Die Sieger der Elite-Läufe ab dem Jahr 2011 Männer (10.000 Meter) 2011: Daniel Chebi (Kenia) 28:17,6 Minuten - Streckenrekord; 2012: Elias Kiptoo (Kenia) 29:03,0; 2013: Isaac Mukund Mwangi (Kenia) 28:27,6; 2014: Abraham Kipyatich (Kenia) 28:41,9; 2015: Jamal Chatbi (Italien) 29:06,2; 2016: Mitku Seboka (LAC Quelle Fürth) 29:39,0; 2017: Roman Prodius (Moldavien) 29:27,0; 2018: Richard Ringer (VfL LC Friedrichshafen) 29:07,0; 2019: Mohamed Ali (Niederlande) 29:35,0 Frauen (5000 Meter) 2011: Karolina Jarzynska (Polen) 15:57,8; 2012: Nadezda Trilinskaya (Russland) 15:41,0; 2013: Karolina Jarzynska (Polen) 15:33,0 - Streckenrekord; 2014: Swietlana Kudelich (Weißrussland) 15:44,2; 2015: Swietlana Kudelich (Weißrussland) 16:02,0; 2016: Domenika Napiray (Polen) 15:53,0; 2017: Isabelle Trzaskalska (Polen) 15:48,0; 2018: Katharina Heinig (LG Eintracht Frankfurt) 16:04,0; 2019: Catharina Granz (LG Nord Berlin) 16:16,0

Das sind zwar deutlich weniger, als in den Jahren vor der Pandemie – was aber auch zum Rückgang bei den restlichen Voranmeldungen passt, wo für die 32. Auflage knapp 2400 im Vergleich zu teils über 4000 in der Vergangenheit vorliegen. Dennoch ist Hans-Peter Walther nach den schwierigen Zeiten für den Sport mit der Resonanz sowohl in der Breite als auch in der Spitze zufrieden.

„Es gibt da ein gutes Miteinander mit den Managern, die meist von alleine auf uns zukommen“, sagt Walther. Einer von ihnen ist der Berliner Christoph Kopp, der dem Citylauf einen echten Hochkaräter beschert. Er sagte schon früh die Teilnahme von Hendrik Pfeiffer zu, kurz nachdem der Athlet des TV Wattenscheid in Hannover Deutscher Marathonmeister geworden war.

Einer noch breiteren Öffentlichkeit wurde der 29-Jährige aber bekannt, als er im August bei den Europameisterschaften in München mit seinem 24. Platz im Einzelrennen zum Gewinn der Mannschafts-Silbermedaille für Deutschland beitrug. Den größten Anteil daran hatte natürlich Einzel-Europameister Richard Ringer, der übrigens 2018 auch mal in Korschenbroich startete, sich in die Siegerliste eintrug und damit die Attraktivität des Citylaufs unterstrich.

Ob Pfeiffer mit seiner Straßenbestzeit von 29:12 Minuten allerdings die Ziellinie auf der Hindenburgstraße als Erster überqueren wird, ist noch nicht ausgemacht. Schließlich stehen noch einige Läufer in der Starterliste, die Bestzeiten von unter 29 Minuten zu Buche stehen haben. Zum Beispiel der Polnische Meister Adam Nowicki, der beim Citylauf schon mal auf Rang drei lief.