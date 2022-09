Kreispokal-Heinsberg : Sportfreunde Uevekoven gewinnen den Kreispokal

Kreispokal-Heinsberg Die Sportfreunde setzen sich mit 1:0 nach Verlängerung gegen den Ligakonkurrenten RW Waldenrath-Straeten durch. Den entscheidenden Treffer erzielt ein Neuzugang.

(dbr) Es dauerte bis in die Verlängerung, doch am Ende gelang den Sportfreunden Uevekoven am Dienstagabend die Titelverteidigung im Kreispokal Heinsberg. Lena Lennartz erzielte in der 112. Minute das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg der Sportfreunde gegen Viktoria Waldenrath-Straeten. „Meine Mannschaft war vor dem Anpfiff super nervös: Zwei Mannschaften aus der Mittelrheinliga, dazu die ranghöchsten Heinsberger Vereine und Waldenrath war eher der Favorit“, sagt Patrick Arand, Trainer der Sportfreunde, und fügt an: „In der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen, nach der Pause hat es sich etwas gewendet und Waldenrath-Straeten war effektiver.“

Tore fielen trotzdem keine und es ging in die Verlängerung, in der dann Neuzugang Lennartz das Siegtor schoss. „Ein Traumtor, sie konnte keinen besseren Start bei uns haben“, sagt Arand, der letztendlich von einem verdienten Pokalsieg sprach. Bereits im Vorjahr trafen die Sportfreunde und Waldenrath-Straeten im Halbfinale des Pokals aufeinander, damals siegte Uevekoven ebenfalls mit 1:0 – im Finale folgte dann ein deutlicher 3:0-Sieg gegen den SC Selfkant. Etwas Aufregung gab es im Vorfeld allerdings um die Anstoßzeit. Uevekoven hatte sowohl bei Waldenrath-Straeten als auch bei der Kreisvorsitzenden angeregt, den Anstoß von 18.30 Uhr auf 19.30 Uhr zu verschieben – denn mit Arbeitszeiten unter der Woche war das nicht optimal zu vereinbaren. „Unsere Spielerinnen kommen aus Neuss oder Düsseldorf, das passte nicht ganz zusammen. Trotzdem war das Spiel im Anschluss sehr fair“, sagt Arand. Am Mittwoch gab der Trainer seiner Mannschaft frei, am Abend gab es einige Kaltgetränke im Vereinsheim. Am Sonntag geht es mit dem Ligabetrieb weiter, dann steht das Spiel bei SV Allner-Bödingen an. Ueverkoven war mit einem 5:1-Sieg gegen Jüngersdorf in die Saison gestartet.