Drei Goldmedaillen bei Masters-EM der Schwimmer : Kalli Nottrodt setzt sich gegen Ex-Olympioniken durch

Kalli Nottrodt von der SG Mönchengladbach. Foto: Nottrodt

Schwimmen Mit drei Goldmedaillen kehrte Kalli Nottrodt von der SG Mönchengladbach aus Rom zurück, dort sorgte er bei den Masters-Europameisterschaften der Schwimmer für Furore und ließ auch einen ehemaligen Olympia-Teilnehmer hinter sich.

Von Paul Offermanns

Die SG Mönchengladbach ist mit einer guten Ausbeute von der Europameisterschaft der Masters in Rom heimgekehrt: Dreimal Gold, viermal Silber sowie zwei vierte Plätze sprangen in einem gut besetzten Teilnehmerfeld für den Schwimmverein heraus. Insbesondere Kalli Nottrodt (Altersklasse 70) stach mit insgesamt vier Medaillen heraus.

Kalli Nottrodt mit seinen Medaillen bei den Masters-Europameisterschaften in Rom. Foto: SG Mönchengladbach

Die Meisterschaften fanden vom 24. August bis 4. September in Rom statt. Insgesamt nahmen mehr als 5000 Teilnehmer aus insgesamt 38 Nationen im Schwimmen, knapp 1000 im Freiwasserschwimmen und genauso viele für das Wasserballturnier, das Synchron- sowie Kunst- und Turmspringen teil. Mit dabei von der SG Mönchengladbach waren neben Nottrodt auch Ilona Radermacher (AK 60) und Dirk Szymkowiak (AK 60).

Lesen Sie auch Vor den EM-Masters in Rom : Kalli Nottrodt gewinnt Deutsche Meisterschaften der Masters im Freischwimmen

Die Freiwasserwettbewerbe wurden im Meer bei Ostia ausgetragen und von den Organisatoren extra auf den Morgen verlegt, um den hohen Wellen am Nachmittag zu entgehen. Für die SG schwamm Kalli Nottrodt zusammen mit den jüngeren Teilnehmern der Altersklasse M65 und seiner Altersklasse M70 zusammen. Nottrodt schwamm über die Drei-Kilometer-Strecke sofort vorne mit. Auf dem Rückweg wurde die Orientierung schwieriger, weil der Wellengang schon beachtlich zunahm. „Aber irgendwie fand ich den richtigen Weg“, sagt er rückblickend. Er schlug mit einer Zeit von 41:59,8 Minuten als erster Schwimmer an – über zwei Minuten vor dem Zweiten. Bei den Frauen trat Ilona Radermacher krankheitsbedingt mit Trainingsrückstand an, erreichte dennoch über die drei Kilometer einen guten vierten Platz mit 49:04,6 Minuten.

Die restlichen Wettbewerbe fanden in zwei Schwimmhallen in Rom statt. Kalli Nottrodt hatte nun die 800-Meter-Freistil im Fokus. Seine Hauptkonkurrenten waren Gianantonio Scaramel (Italien) und Patrick Moreau (Frankreich) – Letzterer nahm 1976 an Olympia in Montreal teil. Doch Nottrodt siegte auch in dieser Disziplin und wurde mit 11:04,75 Minuten auch über die 800 Meter mit deutschem Altersklassenrekord Europameister.

Damit nicht genug: Über die 400-Meter-Freistil mit den gleichen Konkurrenten gab es unerwartet erneut die Goldmedaille für den Schwimmer aus Mönchengladbach, wieder mit deutschem Rekord für seine Altersklasse in 5:25,48 Minuten. Die 200-Meter-Freistil einen Tag später waren für ihn hingegen eher eine Sprintstrecke. „Meine Erwartungen waren hier gedämpft“, sagt er. Trotzdem schlug er mit 2:34,86 Minuten als Vizemeister an. Seine Gesamtbilanz: dreimal Europameister, einmal der Vizetitel. „Das hätte ich vorher am wenigsten gedacht.“ Der Kurzstrecken-Spezialist Dirk Szymkowiak holte über 50-Meter-Rücken mit 32,22 Sekunden die Vizemeisterschaft. Über die 50-Meter-Schmetterling kam Szymkowiak auf Platz vier.