Nachfolger für Christoph Menke-Salz : Schultze neuer Sportdirektor beim Deutschen Hockey-Bund

Der Hockeypark in Mönchengladbach ist 2023 Schauplatz der Europameisterschaft der Herren und Damen. Foto: Sebastian Kalenberg

Hockey Der Deutsche Hockey-Bund hat einen neuen Sportdirektor präsentiert: Martin Schultze folgt auf den Mönchengladbacher Christoph Menke-Salz. Auf Schultze warten viele Aufgaben, unter anderem die Heim-EM 2023.

Der Deutsche Hockey-Bund (DHB) hat seinen neuen Sportdirektor bekanntgegeben. Martin Schultze wird ab dem 1. Oktober Nachfolger von Christoph Menke-Salz. Der Mönchengladbacher Menke-Salz hatte im Juni verkündet, den DHB auf eigenen Wunsch zum 1. Oktober 2022 zu verlassen – Menke-Salz hatte das Amt erst am 1. Januar 2021 übernommen.

Der 50-jährige Schultze war zuletzt Geschäftsführer und Hockeytrainer beim Bremer Hockeyclub und feierte als Vereinstrainer mit verschiedenen Klubs sowohl bei den Damen als auch bei den Herren internationale und nationale Erfolge: Schultze gewann unter anderem mit dem Dürkheimer HC drei Deutsche Meistertitel und zwei Europapokalsiege der Landesmeister, mit dem Münchner SC sicherte er sich den Europapokalsieg der Landesmeister in der Halle und holte in sieben Jahren als Herren-Trainer des UHC Hamburg drei Siege in der Euro Hockey League, dem Titel der höchsten Spielklasse Europas.