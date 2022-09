Mittelrheinligist trifft auf Ligakonkurrent RW Viktoria Waldenrath-Straeten : Sportfreunde Uevekoven können Titel im Kreispokal der Frauen verteidigen

Die Frauen der SF Uevekoven treffen am Dienstag im Kreispokalfinale auf RW Viktoria Waldenrath-Straeten. Foto: Nipko

Fussball-Kreispokal Schon 2021 setzten sich die Frauen der Sportfreunde Uevekoven im Kreispokal durch, diesen Erfolg könnte der Mittelrheinligist am Dienstagabend wiederholen. Doch dafür muss ein Sieg über Ligarivale Viktoria RW Waldenrath-Straeten her.

Am Dienstagabend kann der Kreispokalsieger von 2021 seinen Titel verteidigen, und der Weg in das Endspiel sah ähnlich aus wie noch vor zwölf Monaten – obgleich die Aufgabe diesmal wohl schwerer werden dürfte. In dieser Saison schlug das Team von Coach Patrick Arand den letztjährigen Finalgegner SC Selfkant im Halbfinale – wie 2021 gegen Waldenrath-Straeten war es für die Sportfreunde mit 4:3 ein knapper Erfolg.