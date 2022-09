Blaulichtticker für Hückelhoven : Feuerwehr löscht mehrere brennende Autos

Die Hückelhovener Feuerwehr musste mehrere brennende Autos löschen. Foto: Feuerwehr Hückelhoven

Hückelhoven Auf einem Firmengelände in Hückelhoven gerieten die Fahrzeuge in der Nacht zu Freitag in Brand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Autos brennen Die Feuerwehr Hückelhoven wurde am Freitag, 9. September, 0.50 Uhr, zu einem Pkw-Brand alarmiert. Anwohner teilten der Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst mit, dass auf dem Gelände einer Autofirma ein Fahrzeug in Brand geraten sei.

Da die Einsatzstelle in der Nähe der Feuerwache lag, konnten die Kräfte bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung ausmachen. An der Einsatzstelle standen aus bislang ungeklärter Ursache bereits zwei Pkw in Vollbrand sowie ein weiterer, der im Heckbereich brannte. Die Wehrleute setzten umgehend zwei Atemschutztrupps mit Hohlstrahlrohren ein und brachten den Brand zügig unter Kontrolle.

Durch das umsichtige Handeln wurden die unmittelbar angrenzenden Fahrzeuge vor weiteren Schäden geschützt. Die ausgebrannten Fahrzeuge wurden nach Abschluss der Löschmaßnahmen mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert sowie mit einem Schaumrohr eingeschäumt, um eine Rückzündung ausschließen zu können. Noch in der Nacht leitete die Polizei die Ermittlungen ein. Die Feuerwehr beendete diesen Einsatz gegen 2 Uhr. Im Einsatz war die Bereitschaftsgruppe Hückelhoven sowie die Polizei mit 16 Einsatzkräften.

Werkzeugdiebstahl aus Baucontainer Nachdem sie das Vorhängeschloss eines Baucontainers aufgebrochen hatten, stahlen unbekannte Personen hieraus verschiedene Werkzeuge. Die Tat ereignete sich laut Polizei in der Straße Zum Alten Schacht in Hückelhoven zwischen Mittwoch, 7. September, 15.15 Uhr, und Donnerstag, 8. September, 6 Uhr.

Einbruch in Wohnung Durch ein Fenster drangen unbekannte Einbrecher in eine Wohnung an der Klosestraße in Hückelhoven ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte noch nicht gesagt werden, ob die Täter etwas entwendeten. Der Tatzeitraum, so teilt es die Polizei in ihrem Bericht mit, lag zwischen Dienstagabend, 6. September, 18 Uhr, und Mittwochnachmittag, 7. September, 16.15 Uhr.

(back)