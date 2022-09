Zu viele Fehlwürfe beim Regionalliga-Auftakt : Die Trefferquote steht beim TV Korschenbroich im Fokus

TVK-Coach Gilbert Lansen im Spiel gegen Interaktiv Ratingen. Foto: Sven Frank

Handball-Regionalliga Der TV Korschenbroich hat bei der 24:25-Auftaktpleite gegen Interaktiv Ratingen zu viele Chancen vor dem Tor ausgelassen. Das will Coach Gilbert Lansen am zweiten Spieltag gegen HG LTG/GTV Remscheid ändern – und hat deshalb unter der Woche den Torabschluss üben lassen.

Auch sein zweites Saisonspiel bestreitet der TV Korschenbroich in der Regionalliga an einem Freitagabend. Um 19.30 Uhr gastieren die Schützlinge von Trainer Gilbert Lansen bei der HG LTG/HTV Remscheid. Die letzte Spielzeit betrachtend haben die Korschenbroicher an diesen Gegner sicherlich keine guten Erinnerungen. In der Waldsporthalle verloren sie mit 25:34 und in Remscheid mit 32:39. Es waren zwei gebrauchte Tage, denn für den TVK ist diese hohe Anzahl an Gegentoren eher eine Seltenheit. Mit Ausnahme der 27:42-Klatsche in Aldekerk warf kein Gegner mehr Tore.

Offensichtlich wird auf die Korschenbroicher Abwehr viel Arbeit zukommen. Gerade die war beim Auftakt gegen Ratingen das Prunkstück, denn 25 Gegentreffer waren gegen Interaktiv eine gute Leistung. Auch ansonsten war Lansen – trotz der knappen 24:25-Pleite – mit dem Auftritt seiner Mannen zufrieden.

„Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, betont er nochmals. „Schaffen wir es erneut, in der Abwehr so aufzutrumpfen, sind wir schon einen großen Schritt weiter.“ Auch an den Angriffsbemühungen gab es eigentlich nicht viel auszusetzen. Die spielerischen Konzepte wurden umgesetzt und dadurch ergaben sich immer wieder beste Einwurfmöglichkeiten. Doch genau in diesem Punkt hakte es im Spiel des TVK noch, denn nach dem Schlusspfiff gegen Ratingen standen insgesamt 20 Fehlwürfe zu Buche. „Das ist ganz schön bitter“, ärgert sich der Coach. „Wenn man dann noch sieht, dass wir nur mit einem Tor verloren haben, ist das noch ärgerlicher. Wir haben uns für den tollen Auftritt einfach nicht belohnt.“

Damit sich dieser Umstand am Freitag nicht wiederholt, lag der Trainingsschwerpunkt in dieser Woche – kaum verwunderlich – in der Offensive. Bei der ersten Einheit standen verschiedene Wurfübungen im Mittelpunkt. „Natürlich haben wir dann auch weiterhin an unseren Konzepten gearbeitet und auch die Abwehrarbeit nicht völlig links liegen lassen, aber wir müssen eben auch mehr Selbstvertrauen bei unseren Würfen an den Tag legen.“

Die Gastgeber hatten zum Auftakt spielfrei und starten somit gegen Korschenbroich in die Saison, daher konnten auch keine Rückschlüsse über den Gegner gezogen werden. „Leider fehlte uns die Möglichkeit der Videoanalyse“, so Lansen. „Da hätte man natürlich die eine oder Stärke oder Schwäche des Gegners ausmachen können, wichtiger aber ist, dass wir dem Spiel unseren Stempel aufdrücken wollen. Mit einer Leistung wie gegen Ratingen, natürlich mit einer besseren Trefferquote, rechne ich mir doch einiges aus.“