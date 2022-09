Abgezockter HSV Wegberg gewinnt beim Verbandsliga-Debüt : Mit Ruhe in der Schlussphase zum ersten Sieg

Wenn sie die Gelegenheit bekommt, dann wirft sie: Johanna Beutler (r.) von den Damen des HSV Wegberg war auch beim 24:23-Auftaktsieg in der Verbandsliga wieder für viele Tore zuständig. Siebe Trefffer steuerte sie bei. Foto: Nipko

Handball In der neuen Liga erlebten die Damen des HSV Wegberg einen dramatischen Start, feierten durch eine besonnene Leistung in der Schlussphase einen 24:23-Erfolg gegen den Wald-Merscheider TV. Die HSV-Männer trafen am ersten Spieltag der Bezirksliga auf den Lokalrivalen ASV Rurtal-Hückelhoven. Die Abwehrschlacht fand beim 18:18-Unentschieden keinen Sieger.

Von Niklas Bien

Für die Damen des HSV Wegberg stand am Sonntag nach dem etwas überraschenden Aufstieg die erste Aufgabe in der Verbandsliga an – der höchsten Spielklasse in der bisherigen Vereinsgeschichte. „Ich habe keine großen Befürchtungen, dass wir in dieser Liga nicht bestehen können“, sagte HSV-Trainer Siegfried Wagner vor der Saison, betonte aber gleichzeitig: „Die ersten drei Spiele sind zum warm werden, danach geht die Saison los.“ Ein Sieg gegen den Wald-Merscheider TV wären also im Grunde zwei Bonuspunkte in der neuen Spielklasse – und die sollte es nach einer dramatischen Begegnung für die HSV-Damen auch geben.

Es entwickelte sich eine sehr enge Partie, in der sich keines der beiden Teams entscheidend absetzen konnte. Über eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung des Vorjahres-Neunten drehte der HSV das Ergebnis bis zur Halbzeit zu einer knappen 13:12-Führung. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts sah es kurzzeitig so aus, als könnten die Wegbergerinnen sogar davonziehen.

In der 38. Minute lag der HSV mit 18:15 vorne. Wald-Merscheid erhöhte in der Folge aber noch einmal das Tempo und nutze eine Schwächephase der Gastgeberinnen, um vier Minuten vor Schluss in Führung zu gehen. „Wir waren in Unterzahl und haben zu leichte Fehler gemacht“, erklärte Trainer Wagner, dessen Team das Spiel – dank veränderter Deckungsformation und einer starken Anna Wintrich im Tor – rechtzeitig wieder an sich riss und knapp zwei Minuten vor Schluss entscheiden konnte.

Der Treffer von Susan Wagner zum 24:23 markierte den Endstand und ersten Sieg für den HSV. „Wir haben im Gegensatz zu unserem Gegner die Ruhe bewahrt. Der Sieg war ein wenig glücklich, aber insgesamt verdient“, sagte Wagner. Der Saisonstart in der neuen Liga ist also geglückt.

In der Bezirksliga der Herren gab es unterdessen direkt zu Beginn das Lokalderby zwischen dem HSV Wegberg und dem ASV Rurtal-Hückelhoven. Beiden Teams gelang offensiv zunächst einiges – nach knapp zehn Minuten war das Spiel mit 5:5 ausgeglichen. Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich aber eine wahre Abwehrschlacht, die Wegberg mit dem 15:11 nach 42 Minuten auf seine Seite ziehen konnte. Der ASV wachte aber zum richtigen Zeitpunkt wieder auf und glich mit vier Toren in Folge aus (50.).

Der Wegberg Marcel Wilde überspringt die ASV-Abwehr und trifft. Foto: Nipko

In den Schlussminuten gelang es keiner der beiden Mannschaften mehr, das Tempo noch einmal anzuziehen – so endete das Derby am ersten Spieltag 18:18. „Es war ein verfahrenes Spiel, das gerechterweise keinen Sieger vorzuweisen hatte“, sagte Wegbergs Co-Spielertrainer Matthias Couson.