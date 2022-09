Grundschulen und die Betreuung der Schüler : So entwickelt sich die OGS in Hückelhoven

Hückelhoven Nicht alle Kinder, deren Eltern es wollen, haben einen Platz sicher. Es wird nach weiterem Personal gesucht, um Abhilfe zu schaffen. Das sind die Zahlen.

Seit 2007 gibt es in der ehemaligen Zechenstadt die sogenannte Offene Ganztagsschule (OGS). Damals war die freiwillige Betreuungsmaßnahme an den neun Grundschulen im Stadtgebiet sowie an der Förderschule eingerichtet worden. Gerne nehmen die Eltern dieses Angebot an, schließlich ist dies ein wichtiger Baustein bei der Vereinbarung von Beruf und Familie. Die OGS besteht aus einer Hausaufgabenbetreuung, einem warmen Mittagessen und verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Förderprogrammen. Zudem besteht ausreichend Zeit für Ruhe- und Spielphasen.

In der jüngsten Sitzung des Schulausschusses hat die Verwaltung den Bericht über die Anmeldezahlen vorgelegt. Für das neue Schuljahr 2022/2023 sind bereits 511 Schüler angemeldet, erfahrungsgemäß sei damit zu rechnen, dass es noch zu einzelnen Nachmeldungen kommen könnte. Daher geht die Stadt davon aus, dass in diesem Schuljahr rund 520 bis 530 Schülerinnen und Schüler in der OGS betreut werden. Damit setzt sich auch ein Trend fort, der zeigt, dass das Interesse an der OGS seit Beginn der Corona-Pandemie gestiegen ist. Im Schuljahr 2020/2021 waren noch 434 Schüler gemeldet, ein Jahr später bereits 479 Schüler.

20 OGS-Gruppen gibt es derzeit in Hückelhoven, die sich auch beinahe glatt aufteilen lassen auf die zehn Standorte. So gibt es überall zwei Gruppen, lediglich die OGS Schaufenberg bietet nur eine Gruppe an. Dafür gibt es in Ratheim am Weidengrund gleich drei Gruppen, mit 75 Teilnehmern ist dieser OGS-Standort der größte im Stadtgebiet. An drei Standorten gibt es gar eine Warteliste. An der GGS Hilfarth sind es 15 Kinder, die auf einen Platz warten, an der GGS an der Burg sogar 21. Bei der Michael-Ende-Schule in Ratheim stehen 18 Kinder auf der Liste. Wie die Stadt mitteilt, ist der Caritasverband Heinsberg als Träger auf der Suche nach geeignetem Personal, um an den genannten drei Standorten jeweils eine weitere Gruppe einrichten zu können. Sobald das Personal verfügbar sei, werde die Gruppe ins Leben gerufen, sodass es keine Warteliste mehr gibt. Die Verwaltung geht davon aus, dass dies im laufenden Schuljahr geschehen wird.