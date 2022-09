Cityfest : Hückelhoven lässt es ordentlich brummen

Musik liegt in der Luft: Der Breteuilplatz in Hückelhoven war sehr gut gefüllt, als die Goodfellas am Samstagabend ihr Konzert gaben. RP-Fotos (2): Ruth Klapproth Foto: Ruth Klapproth

Hückelhoven Der Auftritt der Wuppertaler Band Goodfellas auf dem Cityfest entpuppte sich als Publikumsmagnet. Entgegen der Prognose war von Gewitterwolken keine Spur. Was es in der Innenstadt sonst noch zur Erleben gab.

Drei Tage lang wurde ein für die Besucher kostenloses Programm geboten, das es in sich hatte. „Es ist voll, wir lassen es brummen. Der Himmel ist sternenklar, die Wolken sind weg“, erklärte Jansen zufrieden, ehe er die Bühne freigab für die neunköpfige Band, die mit zwei Sängerinnen, einem Sänger sowie sechs professionellen Musikern aus dem Bergischen Land angereist war. Bei der riesengroßen Open-Air-Party am Hückelhovener Rathaus bot das Live-Ensemble internationale Livemusik aus den Bereichen Soul, Pop, R&B, Rock, Dance und Classics.

Mit dem auf den eigenen Bandnamen umgedichteten Ghostbusters-Hit aus dem gleichnamigen Geisterjäger-Erfolgsstreifen eröffneten die Goodfellas ihren musikalischen Reigen, der rund zweieinhalb Stunden bis Mitternacht dauerte und für viel Begeisterung beim ausgelassen feiernden Publikum sorgte. An ihre ungewöhnliche Gastspiel-Premiere in Hückelhoven konnte sich die Wuppertaler Truppe, die im Sommer auch auf dem Erkelenzer Lambertusmarkt aufgetreten ist, noch gut erinnern. Bei „Hürra, wir tanzen noch“ hatten die Goodfellas und ihre Fans zahlreiche Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Zuschauer wurden mitten in der Pandemie sogar in Gitter-Parzellen untergebracht. Das haben die neun Bühnen-Akteure bis heute nicht vergessen. Sie versprachen: „Vor zwei Jahren wurde uns hier Vertrauen geschenkt. Das geben wir heute Abend zurück.“