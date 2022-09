Bei NRW-Meisterschaften in Rieth : RFV Schaag versammelt die Elite der Kutschfahrer

Bei NRW-Meisterschaften in Rieth

Fahrsport Der RFV Schaag hat die nordrhein-westfälischen Fahrmeisterschaften in Rieth ausgerichtet und deshalb viele erfolgreiche Kutschfahrer angezogen. Auch Lokalmatadorin Miriam Kampmann war dabei – als Organisatorin und aktive Sportlerin.

Rieth wurde mit den nordrhein-westfälischen Fahrmeisterschaften beim RFV Schaag zum großen Anlaufpunkt der Kutschfahrer. Gespannfahrer mit einem Pferd, zwei oder vier Pferden beziehungsweise Ponys im Geschirr fuhren in der schweren Klasse S Dressur, Gelände oder Geschicklichkeit im großzügig abgesteckten Terrain, um sich am Ende in der Kombi-Wertung als NRW-Meister feiern zu lassen. Die Gespannfahrer werden auch Leinenkünstler genannt, weil sie neben der Stimme und Peitsche im Wesentlichen die Leine einsetzen.