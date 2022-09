Ambitionierter Bähr muss Finale verletzt absagen : Fünf Medaillen bei Taekwondo-Landesmeisterschaft für TG Jeong Eui Nettetal

Trainer Björn Pistel (links) von der TG Jeong Eui Nettetal mit seiner Taekwondo-Mannschaft bei den Landes- und Nachwuchsmeisterschaften in Velbert. Foto: TG Jeong Eui Nettetal

Taekwondo Auch wenn es für die TG Jeong Eui Nettetal bei den Taekwondo-Landesmeisterschaften nicht zu einem Titel gereicht hat, kann sich die Ausbeute sehen lassen. Wobei insbesondere für Dennis Bähr mehr drin gewesen wäre, aufgrund einer Verletzung musste er die Teilnahme am Finale absagen.

Bei den Landesmeisterschaften der Taekwondo Union NRW in Velbert erkämpfte sich die TG Jeong Eui Nettetal vier Vize-Landesmeistertitel und eine Bronzemedaille. Bei den zeitgleich ausgetragenen LA Open (Nachwuchsturnier) holten vier Kämpfer den zweiten Platz.

Bei den Landesmeisterschaften überzeugte der Deutsche Vize-Meister Dennis Bähr (Kadetten, bis 45kg). Er gewann sein Viertelfinale souverän nach zwei Runden. Im Halbfinale siegte er in der ersten Runde vorzeitig mit zwölf Punkten Vorsprung. In der zweiten Runde lag er ebenfalls deutlich in Führung, ehe er sich nach einem unerlaubten Tritt verletzte. Sein Gegenüber wurde disqualifiziert und Bähr zog ins Finale ein, das er aufgrund der Verletzung nicht mehr bestritt. Ihm blieb die Vizemeisterschaft.