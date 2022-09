Saisonstart in der NFL : St.-Brown-Brüder starten mit Touchdowns – Irres Spiel in Cincinnati

Amon-Ra St. Brown erzielt einen Touchdown für die Detroit Lions. Foto: AP/Lon Horwedel

Düsseldorf Die NFL ist in ihre neue Saison gestartet. Die beiden deutschen Wide Receiver Equanimeous und Amon-Ra St. Brown erzielten beide Touchdowns für ihre Teams. In Cincinnati endete ein ganz wildes Spiel mit einem Sieg für die Pittsburgh Steelers.

Die Brüder Amon-Ra und Equanimeous St. Brown haben zum Start in die NFL-Saison jeweils einen Touchdown für ihre Teams erzielt und damit für ein Novum gesorgt. Noch nie in der Geschichte der Liga haben zwei deutsche Profis am gleichen Tag in der National Football League gepunktet.

In seinem ersten Pflichtspiel für die Chicago Bears erzielte der 25 Jahre alte Equanimeous St. Brown am Sonntag den Touchdown zum zwischenzeitlichen 13:10 und die Führung, die die Bears zu einem unerwarteten 19:10 gegen die hoch gehandelten San Francisco 49ers ausbauten. Er fing dabei einen 18-Yards-Pass.

Sein drei Jahre jüngerer Bruder Amon-Ra St. Brown fing bei seinem Touchdown einen kurzen Pass über vier Yards, konnte die am Ende knappe 35:38-Niederlage der Detroit Lions gegen die Philadelphia Eagles aber nicht verhindern. Mit insgesamt acht gefangenen Pässen über 64 Yards war St. Brown der erfolgreichste Receiver bei den Lions und bestätigte damit gleich wieder die starken Leistungen zum Ende der vergangenen Saison.

Währenddessen ereignete sich beim Super-Bowl-Verlierer Cincinnati Bengals gegen die Pittsburgh Steelers ein ganz wildes Spiel, welches die Steelers am Ende 23:20 gewannen. Cincinnati hatte dabei in letzter Sekunde per Touchdown erst ausgeglichen und hätte mit dem Extrapunkt gewonnen, doch das kurze Field Goal - in der Regel kein Problem für die Kicker - wurde geblockt. In der Verlängerung vergaben die Bengals ein weiteres Field Goal zum Sieg und auch die Steelers kickten einmal an die Torstangen - auch hier war der Sieg drin. Nach mehreren Wendungen bekamen die Steelers mit auslaufender Uhr schließlich noch eine Chance und Kicker Chris Boswell verwandelte diesmal zum Sieg nach fast vier Stunden Spielzeit. Hätte er erneut vergeben, wäre das Spiel Unentschieden ausgegangen.

Ein solches gab es tatsächlich auch zwischen den Indianapolis Colts und Houston Texans, was bei den klar favorisierten Colts durchaus eine Überraschung war. Nach Verlängerung stand es 20:20. Baker Mayfield bekam mit den Carolina Panthers beinahe seine Revanche gegen die Cleveland Browns, die aber mit auslaufender Uhr per Field Goal noch 26:24 gewannen. Außerdem schlugen die Miami Dolphins die New England Patriots (20:7).

(stja/dpa)