Kreisliga-Aufsteiger feiert den perfekten Saisonstart : Sportfreunde Uevekoven gewinnen turbulent in Millich

Fussball-Kreisliga 0:1 hinten gelegen, Spiel gedreht und am Ende fast ein 4:1 aus der Hand gegeben. Die Sportfreunde Uevekoven gewinnen mit 4:3 beim SV Roland Millich und bleiben als Aufsteiger Spitzenreiter der Kreisliga A.

Die Anfangsphase der Partie gestaltete sich offen, zunächst ohne größere Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 17. Spielminute erhielt Millich einen Freistoß, den Danny Richter direkt zum 1:0 versenkte. Nur zwei Minuten später hätte beinahe wiederum Richter für das 2:0 gesorgt, scheiterte jedoch an der Latte: „Wenn wir zu diesem Zeitpunkt das 2:0 nachgelegt hätten, wer weiß, was gekommen wäre“, meinte nach dem Spiel Millichs Coach Nils Brandt. Stattdessen kamen die Gäste immer besser ins Spiel, blieben vorerst aber noch ungefährlich. Doch was sich immer mehr andeutete, passierte dann auch: Ein Zuspiel von Marcel Malek nahm Jens Engert mit, und nach einem langen Sololauf markierte der SF-Angreifer den Ausgleich (37.). „Wir haben zu diesem Zeitpunkt die Räume nicht richtig zugemacht, und waren einfach nicht konstant“, sagte Brandt.