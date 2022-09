Viel Hektik, wenig Sicherheit gegen Sportfreunde Siegen : So erklärt Jonas Spengler die erste Pleite mit Borussias Frauen

So erklärt Jonas Spengler die erste Pleite mit Borussias Frauen

Fussball-Regionalliga Jonas Spengler hat mit Borussia Mönchengladbach die erste Pleite in der Frauen-Regionalliga kassiert. Nach einer turbulenten ersten Halbzeit unterlag das Team mit 2:3 gegen die Sportfreunde Siegen. Der Coach erklärt, wie die Niederlage zustande kam.

Das Frauenteam von Borussia Mönchengladbach erwischte im Heimspiel gegen die Sportfreunde Siegen einen gebrauchten Tag. Mit 2:3 (2:3) kassierte die Elf von Trainer Jonas Spengler die erste Saisonniederlage im dritten Spiel. Vor allem der erste Durchgang war äußerst turbulent, in der alle fünf Treffers des Spiels fielen. Zwar erspielte sich die Borussia einige gute Tormöglichkeiten, zeigte sich im Umschaltspiel in der Defensive gleichzeitig aber zu anfällig. „Wir bekommen es noch nicht hin, strukturiert einen Angriff nach vorne zu tragen und gleichzeitig abzusichern“, sagte Trainer Jonas Spengler.

Nach dem 0:1 durch Pauline Fernholz (12.) folgte die Antwort der Gastgeberinnen prompt. Carolin Corres (14.) schlenzte einen Freistoß von der rechten Seite nur wenig später ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich. Dann ging es Schlag auf Schlag: Binnen fünf Minuten fielen anschließend alle weiteren Tore. Zuerst sorgten Pauline Fernholz (34.) und Lotta Fernholz (36.) per Doppelschlag für die 3:1-Führung der Siegenerinnen.

Nur einige Augenblicke später brachte Sarah Schmitz (38.) nach einem Konter über die linke Seite ihr Team zurück ins Spiel und traf zum 2:3-Anschluss. Weitere gute Möglichkeiten ließ man in der Folge ungenutzt.

„Es war am Ende aufgrund der Mentalität ein verdienter Sieg für Siegen. Wir waren heute in der Bewegung mit dem Ball nicht so gut, waren hektisch und hatten nicht die Sicherheit, die wir uns gewünscht haben. Wir haben uns mit den Gegentoren wieder selber bestraft“, resümierte Spengler, der mit der Borussia zum Auftakt vier Zähler aus drei Spielen sammeln konnte.