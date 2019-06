Schul-Initiative : Mit Tennis fit durch die Schule

Wegberg Die Edith-Stein-Realschule will mit dem TC Wegberg alle ihre rund 450 Schüler an den Tennisschläger bringen.

Das Konzept hat die Jury überzeugt. „Wir wollen unsere Schüler in Bewegung bringen und Tennis liegt wieder im Trend. Deswegen war die Idee, alle unsere 450 Schüler in den kommenden zwei Jahren auf den Tennisplatz zu schicken“, sagt Christoph Scholz, seit Februar Schulleiter der Wegberger Edith-Stein-Realschule (ESR). Damit hat die Schule jetzt bei der Initiative „Fit durch die Schule“ gewonnen, die von der AOK Rheinland und dem Schul- und Bildungsministerium NRW ins Leben gerufen wurde. Das Projekt der ESR wird mit 3500 Euro unterstützt.

Nach den Sommerferien sollen nach und nach alle Schüler auf der benachbarten Anlage des TC Wegberg Trainerstunden erhalten und damit an den Tennissport herangeführt werden. „Tennis steht eigentlich gar nicht im Lehrplan“, sagt Lehrer Martin Wotke, der maßgeblich an der Umsetzung der Idee mitwirkte. „Wir glauben aber, dass das den Schülern viel Spaß machen wird.“ An seiner Schule würde Leiter Scholz feststellen, dass – dem modernen Lebensalltag geschuldet – vielen Schülern die Sportlichkeit und Koordinationsfähigkeit mittlerweile fehlen würden. „Mit solchen Aktionen wollen wir die Kinder dem Sport näher bringen und auch die Hemmschwelle nehmen, sich in einem Verein anzumelden“, glaubt er. „Wir sehen die Aktion als Win-Win-Situation, bei der die Vereine, die Schule und die Schüler profitieren.“