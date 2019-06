Beim TC Wegberg : Tennisnachwuchs misst sich beim Mühlencup

Wegberg Die erste Auflage des Junior-Mühlencups beim Tennisclub Wegberg war ein voller Erfolg.

An einem launigen Samstag war es endlich so weit: Der TC Wegberg öffnete seine Tore für junge Nachwuchs-Tennistalente und startete damit den Mühlencup, der guten Anklang bei den Spielern fand. Pünktlich um 11 Uhr begannen die ersten Spiele um Leistungsklassenpunkte in den Altersklassen U12 bis U18.