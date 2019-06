Aufsteiger SV Helpenstein : Drei-Dörfer-Verein spielt jetzt in der Bezirksliga

Wegberg Der SV Helpenstein hat sich hochverdient den Meistertitel der Kreisliga A gesichert. Sportlich gab es in dieser Saison keinen Zweifel an der Überlegenheit des Fusionsvereins - auch wenn ein Trainerwechsel zwischendurch für Unruhe sorgte.

Zur Historie: 1991 trafen sich Vertreter der Clubs Blau-Weiß Dalheim und SV Arsbeck mehrfach. Die Idee einer Fusion war bei den Dalheimern schnell akzeptiert, während in Arsbeck noch einige Diskussionen geführt wurden. Schließlich war es Karfreitag 1991 soweit, und die Vereine wurden zum SV Arsbeck-Dalheim. Es folgten erfolgreiche Jahre in der Bezirksliga mit unvergessenen Spielen auf dem Dalheimer Waldsportplatz, auf den fast immer knapp 400 Zuschauern kamen.

Dann kam der nächste Ort ins Spiel, denn auch beim SV Wildenrath erkannten sie die Zeichen der Zeit, und so schloss nun der dritte Klub der Fusion an. Auf den Namen SV Helpenstein einigte man sich flott, in Bezug auf den Helpensteinbach, der alle Orte durchläuft. In der Folgezeit änderte sich einiges im Klub. Die alten Sportplätze in Dalheim, Arsbeck und Wildenrath existieren nicht mehr. Stattdessen trägt der SV Helpenstein seine Heimspiele auf dem alten Flugplatzgelände aus. Dazu gibt es einen schmucken Kunstrasen und einen Naturrasenplatz. Außerdem wurde in Eigenleistung eine kleine Stehtribüne errichtet, von der aus man gut auf beide Plätze sehen kann.