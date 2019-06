VC Ratheim : Volleyball-Nachwuchs wirbt für Polizei

Die U16-Mannschaft des VC Ratheim in ihren neuen Hoodies und mit Einstellungsberater Erik Dohmen (l.). Foto: Polizei Heinsberg

Erkelenz Die Polizei hat den Ratheimer Volleyball-Nachwuchs mit Hoodies ausgestattet. Damit soll auf das duale Studium bei der Polizei NRW aufmerksam gemacht werden. Der nächste Jahrgang startet im September 2020.

„Genau mein Fall!“ - Mit diesem Slogan wirbt die Polizei NRW für den Polizeiberuf. Nun haben sie einen neue Werbeträger, der diesen Werbespruch publik machen soll, gefunden. Die U16-Volleyballmannschaft des VC 99 Ratheim wird in der kommenden Saison Hoodies der Polizei NRW tragen. Der Einstellungsberater der Kreispolizeibehörde Heinsberg, Erik Dohmen, überreichte den Jungs diese bei einem Training. In den Spielen der neuen Saison werden die Spieler beim Aufwärmen mit den Oberteilen in den Sporthallen zu sehen sein.