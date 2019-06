U16-NRW-Meisterschaft : Hilfarther Athleten sorgen für Furore

Die Hilfartherin Sophie Fluthgraf vor ihren Konkurrentinnen bei der NRW-Meisterschaft in Duisburg. Foto: Wolfgang Birkenstock

Kreis Heinsberg Angeführt von Sophie Fluthgraf fährt der Nachwuchs des TuS Jahn bei der NRW-Meisterschaft drei Medaillen ein.

Die ersten beiden Wettkampftage der diesjährigen NRW-Jugendmeisterschaften, die über drei Tage ausgelegt waren, waren für die U16-Athleten des TuS Jahn Hilfarth sehr erfolgreich.

Bereits am ersten Tag donnerte Nils Arne Schröder in der M15 über 800 Meter in 2:05,85 Minuten mit einem einen neuen Hausrekord auf Rang drei. Damit löste er auch die begehrte Fahrkarte zu den Deutschen U16-Meisterschaften, die am ersten Juli-Wochenende in Bremen stattfinden.

INFO Sophie Fluthgraf knackt Kreisrekord von 2011 Bestzeit So schnell wie Flutgrafs 11,89 Sekunden ist über 80 Meter Hürden noch keine U16-Athletin im Kreis Heinsberg gelaufen. Die bisherige Bestmarke von 11,90 Sekunden hatte Helena Peters (SC Myhl) 2011 aufgestellt.

Eine Leistung der besonderen Art erzielte Sophie Fluthgraf, die über 80 Meter Hürden ihr langgehegtes Ziel, unter zwölf Sekunden zu laufen, in die Tat umsetzte. Mit starken 11,89 war sie auch die schnellste aller Hürdenläuferinnen. Mit dieser Zeit stellte Fluthgraf auch einen neuen Kreisrekord in der Klasse W15 auf. Damit qualifizierte sie sich natürlich für den Endlauf, in dem sie mit 12,01 Sekunden Rang vier belegte und hauchdünn an einer Medaille vorbeilief.

Am zweiten Wettkampftag holte Flutghraf den Traum einer Medaille nach und war wie im vergangenen Jahr Teil eines Weitsprungkrimis zwischen zwei Athletinnen, die auch in diesem Jahr wieder final die gleiche Weite erzielten. Mit 5,59 Metern erzielte sie dabei einen neuen Hausrekord, aber eben auch die gleiche Weite wie Samira Attermeyer von der LG Olympia Dortmund. Durch den besseren zweiten Versuch (5,51 zu 5,49) gewann sie den Titel und Gold bei der Siegerehrung, so wie 2018. Mit ihren beiden Leistungen erfüllte Fluthgraf die Normen für die Deutschen U16-Meisterschaften in Bremen.

Lea Lambertz erhöhte die Erfolgsquote des TuS Jahn Hilfarth durch ihren Hochsprungwettkampf. Mit 1,63 Metern sprang sie zwar nicht ganz so hoch wie noch beim Team-Wettkampf vor Wochenfrist, doch das ist im Sport auch nicht immer so planbar. Lea wurde für ihre Leistung bei der Siegerehrung mit der Bronzemedaille belohnt. Außerdem war sie bei diesem Wettkampf beste LVN-Athletin.