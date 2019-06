Altherren-Turnier : Borussen-Oldies nervenstark vom Siebenmeterpunkt

Erkelenz Die Mönchengladbacher Alten Herren gewinnt Beecker Ü32-Fronleichnamsturnier im Siebenmeterschießen.

(emo) Was bei den Senioren sicherlich undenkbar wäre, praktizierten der SC 09 Erkelenz und der SV Schwanenberg beim mittlerweile schon traditionellen Ü32-Fronleichnamsfußballturnier des FC Wegberg-Beeck im Waldstadion: Weil beide Vereine nicht genügend Spieler für ein eigenes Team stellen konnten, traten sie kurzerhand als Spielgemeinschaft an. Damit konnten immerhin doch neun Mannschaften teilnehmen, nachdem Borussia Freialdenhoven eine Woche zuvor abgesagt hatte. „Da war denen auf einmal aufgefallen, dass das Turnier ja Fronleichnam stattfindet – und an diesem Tag hätten sie immer schon eine andere Verpflichtung“, erläuterte Beecks Vorstandsmitglied und Alte-Herren-Chef Marc Kochs leicht süffisant.