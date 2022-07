Katholisches Forum Heinsberg : Auszeit für Alleinerziehende sorgt für Entspannung

Das Katholische Forum Mönchengladbach Heinsberg bietet Alleinerziehenden in den Herbstferien eine Auszeit an. Foto: dpa/Marcel Kusch

Kreis Heinsberg Für alleinerziehende Elternteile und ihre Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren bietet das Katholische Forum Mönchengladbach Heinsberg in den Herbstferien ein Erholungswochenende an.

Vom 14. bis 16. Oktober erwarten die Teilnehmenden in der Jugendherberge in Nettetal-Hinsbeck erlebnispädagogische Angebote, Workshops und Entspannungseinheiten. Gemeinsame „Quality Time“ stärkt die Eltern-Kind-Bindung und sorgt für unbeschwerte Momente. „Abwechselnd wird es aber auch Angebote nur für die Eltern geben, während die Kinder professionell betreut sind.“ kündigt Initiatorin Pantea Dennhoven an. „Für die Eltern ist es wichtig, sich mit den eigenen Herausforderungen in Ruhe beschäftigen zu können. In begleiteten Gruppengesprächen zu Erziehungsthemen und zur Alltagsbewältigung, können sie sich austauschen“, ergänzt sie. Begleitet werden die Teilnehmenden von Pädagogen und Familienberatern in Kooperation mit dem Kinderschutzbund, Ortsverband Erkelenz.