Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Mehrere Einbrüche in Fahrzeuge

Erkelenzer Land Ein Autofahrer aus Geilenkirchen fiel Beamten der Polizei in Hückelhoven auf. Er steuerte seinen Jaguar unter Alkoholeinfluss. In Erkelenz wurden mehrere Fahrzeuge von Handwerksbetrieben geknackt.

Autofahrer fällt Polizeistreife auf Der Fahrer eines Jaguars fiel am Samstag, 9. Juli, 23.25 Uhr, einer Polizeistreife auf der Millicher Straße in Hückelhoven-Ratheim auf. Bei der Kontrolle des 36-Jährigen aus Geilenkirchen stellten die Beamten fest, dass dieser alkoholisiert war. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf den 36-Jährigen wartet nun ein Strafverfahren.

Fahrzeuge von Handwerkern aufgebrochen In der Nacht von Freitag, 8. Juli, auf Samstag, 9. Juli, brachen Unbekannte das Schloss der hinteren Tür eines am Gentishof in Erkelenz abgestellten Citroën auf. Sie stahlen verschiedene Werkzeuge. Ebenso wurde ein Handwerkerfahrzeug der Marke Citroën auf der Gottlieb-Daimler-Straße geknackt, indem Diebe die Dreiecksscheibe der Fahrertür einschlugen. Auch hier wurde Werkzeug entwendet. Ein weiterer Transporter der Marke Mercedes-Benz wurde auf der Commerdener Höhe gewaltsam geöffnet. Hier wurde die Türfalz der Schiebetür umgebogen, jedoch nach derzeitigen Ermittlungen nichts aus dem Laderaum entwendet. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren an den Fahrzeugen.